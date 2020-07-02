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05:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Америка путается в показаниях талибов

Афганский скандал расколол политиков и спецслужбы США.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
Атака на президента США Дональда Трампа, спровоцированная статьей The New York Times о возможном финансировании Москвой операций талибов (Талибан" — запрещено в РФ) против американских военнослужащих в Афганистане, становится все более массированной. Обвиненная в дезинформации газета выступила с новой статьей, якобы раскрывающей схему финансирования талибов российской разведкой. Вероятный демократический кандидат в президенты Джо Байден и демократы в Конгрессе требуют от глав разведывательного сообщества немедленных разъяснений. В этой ситуации в лагере президента теперь обвиняют спецслужбы в утечке информации, а также в отсутствии у них единого мнения о том, платит ли талибам Москва.

Новая публикация The New York Times, взорвавшей в прошлую пятницу информационную бомбу статьей о якобы имевшем место финансировании российской военной разведкой нападений талибов на американских военнослужащих в Афганистане, конкретизирует первоначальную версию о «руке Москвы».

Как следует из второй статьи, спецслужбы США перехватили электронные данные о финансовых переводах с некоего банковского счета, который якобы контролирует российская военная разведка, на некий счет талибов.
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Ссылаясь на неназванных экспертов, газета сообщает, что «переводы, скорее всего, были частью программы по вознаграждениям», о которой рассказали в ходе допросов пленные талибы. Напомним, что ранее The New York Times и вслед за ней The Washington Post сообщали, что полученная ими информация основывается на показаниях задержанных боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ).

По данным The New York Times, уже известны имена афганцев, вовлеченных в эту операцию, в том числе «имя человека, который, вероятно, был посредником при распределении средств и который сейчас, вероятно, находится в России». Кроме того, ссылаясь на афганских официальных лиц, The New York Times сообщает, что за последние полгода в Афганистане были задержаны несколько бизнесменов, которые подозреваются в посредничестве между российской разведкой и талибами. В доме одного из них было обнаружено полмиллиона долларов.

Впрочем, как и в первой статье, в новой публикации The New York Times не приводится ни одного конкретного имени и во многих случаях признается, что речь идет о предположениях, которые потребуют дальнейшей детализации.
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На фоне неутихающего в СМИ скандала версия о возможном преступном бездействии президента Трампа, ценой которого могли быть жизни американских военнослужащих в Афганистане, становится одним из главных предвыборных козырей его вероятного демократического соперника на президентских выборах 3 ноября Джо Байдена.

Отвечая на вопросы журналистов в ходе своей предвыборной кампании в штате Делавэр, господин Байден обвинил действующего президента в попытке скрыть, что же реально происходит в Афганистане и могла ли Москва финансировать операции талибов против военнослужащих США.

По версии Джо Байдена, Дональд Трамп должен был обсудить ситуацию с комитетом начальников штабов вооруженных сил США, а также с российским президентом Владимиром Путиным, однако этого не сделал. В связи с этим Джо Байден пообещал в случае своего избрания говорить с Москвой с позиции силы. «У меня были очень прямые, откровенные беседы с президентом Путиным, когда я был вице-президентом, и это, похоже, одна из причин, по которой он не хочет видеть меня на посту президента США. Он знает, что таких бесед будет больше», — сообщил Джо Байден, пригрозив «пройти весь путь, от Совета Безопасности ООН до применения санкций». Что касается скандала вокруг талибов, то Джо Байден предлагает представителям двух партий в Конгрессе «потребовать от разведывательного сообщества предоставить им факты». Кроме того, после своего официального выдвижения в президенты на съезде Демократической партии, который пройдет в августе в Милуоки (штат Висконсин), он намерен воспользоваться своим правом запросить у Белого дома информацию по этой теме.

Между тем демократы в Конгрессе уже потребовали разъяснений от разведывательного сообщества. «Нам нужно услышать информацию от глав спецслужб о том, как они оценивают обвинения, которые были вынесены в публичное пространство, считают ли они эти обвинения правдивыми или ложными», — заявил глава комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф. «Мы ознакомились с точкой зрения Белого дома, теперь нам нужно ознакомиться с точкой зрения разведсообщества», — настаивает лидер демократического большинства в Палате представителей Конгресса США Стени Хойер.

А сенатор-демократ США Боб Менендес предложил внести поправки в оборонный бюджет страны, которые предусматривают санкции против президента РФ Владимира Путина и российских властей за предполагаемый «сговор с талибами».
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Как следует из предложения сенатора, санкции должны быть введены в случае, если директор национальной разведки США подтвердит, что власти РФ выплачивали вознаграждения боевикам группировки «Талибан». Решение должно вступить в силу не позднее чем через 15 дней после поступления такой информации. В списке санкций — замораживание активов и запрет на въезд в страну, а также запрет на сотрудничество с оборонным и разведывательным сектором России (его, впрочем, и так нет в соответствии с другими прежними Вашингтона). «В Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого», — прокомментировал эту инициативу агентству РИА «Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сам президент Трамп продолжает настаивать на том, что The New York Times распространяет фейковые новости, чтобы навредить ему и Республиканской партии.

«Секретный источник, наверное, вообще не существует, как и сама эта история. Если дискредитированная газета The New York Times обладает источником, пусть раскроет его. Еще один обман!» — написал Дональд Трамп в среду в Twitter.
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Однако объяснения самих сотрудников Белого дома становятся все более противоречивыми. Версия о заказном характере материала в The New York Times удивительным образом уживается с попытками заявить о несогласованных действиях спецслужб, а также о наличии в их рядах «нечистоплотных сотрудников», сливающих конфиденциальную информацию в СМИ. Тем самым косвенно подтверждается, что информация могла не быть фейковой. В ходе брифинга в Белом доме пресс-секретарь президента Кейли Макенэни сокрушалась по поводу того, что ведущие СМИ получают секретную информацию. «Белый дом — это не место для обсуждения секретной информации. Но мы сегодня обсуждаем это в связи с безответственной утечкой информации в The New York Times. Кто захочет сотрудничать с американской разведкой, быть ее источником, если теперь они знают, что будут раскрыты? Какие союзники захотят делиться с нами информацией, зная, что сотрудник разведки может разместить эту информацию на первой полосе крупной американской газеты», — негодовала госпожа Макенэни, обрушившись на «тех чиновников, которые предают доверие граждан США, допуская утечки секретной информации».

Кейли Макенэни признала, что Дональду Трампу все же докладывали о ситуации в Афганистане. Однако она тут же попыталась перевести стрелки на руководство спецслужб.

«Да, его пробрифинговали. Но это не отменяет того факта, что нет консенсуса по этой разведывательной информации, которая должна быть проверена», — оправдывалась пресс-секретарь главы Белого дома. Она сообщила, что «возникшие споры и противоречия выгодны именно России», не уточнив, в чем состоит эта выгода.

В занявшей круговую оборону команде президента Трампа настаивают на том, что достоверной информации о «руке Москвы» в убийстве американских военнослужащих не существует. «Пентагон не имеет данных, которые бы подтвердили обвинения в адрес России в злонамеренных действиях против американских сил в Афганистане», — заявил министр обороны США Марк Эспер.

Дальнейшее развитие скандала будет зависеть от того, какие разъяснения даст разведывательное сообщество и как эти признания будут интерпретированы двумя противоположными лагерями на финальном отрезке президентской гонки.
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Газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, сообщает о том, что внутри разведывательного сообщества США уже произошел раскол. В то время как ЦРУ и ряд других спецслужб не сомневаются в «российском следе» в убийстве американцев в Афганистане, с этими выводами не согласно Агентство национальной безопасности США.

Учитывая, что американское присутствие в Афганистане превращается в одну из самых острых тем предвыборной гонки в США, на ее результат может повлиять и развитие ситуации в самой этой стране. Многое будет зависеть от того, как поведут себя талибы и продолжат ли они атаки на контингент США и НАТО.

Понимая, что новое обострение в Афганистане будет играть на руку противникам президента Трампа, госсекретарь Майк Помпео во вторник провел разговор с заместителем главы движения «Талибан» муллой Абдул-Гани Барадаром, призвав талибов выполнять свои обязательства по соглашению 29 февраля с США, «в том числе не совершать атаки на американцев».

Сергей Строкань.

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