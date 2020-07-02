05:30 (мск), источник: Коммерсантъ
Америка путается в показаниях талибов
Афганский скандал расколол политиков и спецслужбы США.
Новая публикация The New York Times, взорвавшей в прошлую пятницу информационную бомбу статьей о якобы имевшем место финансировании российской военной разведкой нападений талибов на американских военнослужащих в Афганистане, конкретизирует первоначальную версию о «руке Москвы».
Ссылаясь на неназванных экспертов, газета сообщает, что «переводы, скорее всего, были частью программы по вознаграждениям», о которой рассказали в ходе допросов пленные талибы. Напомним, что ранее The New York Times и вслед за ней The Washington Post сообщали, что полученная ими информация основывается на показаниях задержанных боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ).
По данным The New York Times, уже известны имена афганцев, вовлеченных в эту операцию, в том числе «имя человека, который, вероятно, был посредником при распределении средств и который сейчас, вероятно, находится в России». Кроме того, ссылаясь на афганских официальных лиц, The New York Times сообщает, что за последние полгода в Афганистане были задержаны несколько бизнесменов, которые подозреваются в посредничестве между российской разведкой и талибами. В доме одного из них было обнаружено полмиллиона долларов.
На фоне неутихающего в СМИ скандала версия о возможном преступном бездействии президента Трампа, ценой которого могли быть жизни американских военнослужащих в Афганистане, становится одним из главных предвыборных козырей его вероятного демократического соперника на президентских выборах 3 ноября Джо Байдена.
Отвечая на вопросы журналистов в ходе своей предвыборной кампании в штате Делавэр, господин Байден обвинил действующего президента в попытке скрыть, что же реально происходит в Афганистане и могла ли Москва финансировать операции талибов против военнослужащих США.
По версии Джо Байдена, Дональд Трамп должен был обсудить ситуацию с комитетом начальников штабов вооруженных сил США, а также с российским президентом Владимиром Путиным, однако этого не сделал. В связи с этим Джо Байден пообещал в случае своего избрания говорить с Москвой с позиции силы. «У меня были очень прямые, откровенные беседы с президентом Путиным, когда я был
Между тем демократы в Конгрессе уже потребовали разъяснений от разведывательного сообщества. «Нам нужно услышать информацию от глав спецслужб о том, как они оценивают обвинения, которые были вынесены в публичное пространство, считают ли они эти обвинения правдивыми или ложными», — заявил глава комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф. «Мы ознакомились с точкой зрения Белого дома, теперь нам нужно ознакомиться с точкой зрения разведсообщества», — настаивает лидер демократического большинства в Палате представителей Конгресса США Стени Хойер.
Как следует из предложения сенатора, санкции должны быть введены в случае, если директор национальной разведки США подтвердит, что власти РФ выплачивали вознаграждения боевикам группировки «Талибан». Решение должно вступить в силу не позднее чем через 15 дней после поступления такой информации. В списке санкций — замораживание активов и запрет на въезд в страну, а также запрет на сотрудничество с оборонным и разведывательным сектором России (его, впрочем, и так нет в соответствии с другими прежними Вашингтона). «В Вашингтоне сейчас происходит много труднообъяснимого», — прокомментировал эту инициативу агентству РИА «Новости»
Сам президент Трамп продолжает настаивать на том, что The New York Times распространяет фейковые новости, чтобы навредить ему и Республиканской партии.
Однако объяснения самих сотрудников Белого дома становятся все более противоречивыми. Версия о заказном характере материала в The New York Times удивительным образом уживается с попытками заявить о несогласованных действиях спецслужб, а также о наличии в их рядах «нечистоплотных сотрудников», сливающих конфиденциальную информацию в СМИ. Тем самым косвенно подтверждается, что информация могла не быть фейковой. В ходе брифинга в Белом доме
Кейли Макенэни признала, что Дональду Трампу все же докладывали о ситуации в Афганистане. Однако она тут же попыталась перевести стрелки на руководство спецслужб.
«Да, его пробрифинговали. Но это не отменяет того факта, что нет консенсуса по этой разведывательной информации, которая должна быть проверена», — оправдывалась
В занявшей круговую оборону команде президента Трампа настаивают на том, что достоверной информации о «руке Москвы» в убийстве американских военнослужащих не существует. «Пентагон не имеет данных, которые бы подтвердили обвинения в адрес России в злонамеренных действиях против американских сил в Афганистане», — заявил министр обороны США Марк Эспер.
Газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, сообщает о том, что внутри разведывательного сообщества США уже произошел раскол. В то время как ЦРУ и ряд других спецслужб не сомневаются в «российском следе» в убийстве американцев в Афганистане, с этими выводами не согласно Агентство национальной безопасности США.
Учитывая, что американское присутствие в Афганистане превращается в одну из самых острых тем предвыборной гонки в США, на ее результат может повлиять и развитие ситуации в самой этой стране. Многое будет зависеть от того, как поведут себя талибы и продолжат ли они атаки на контингент США и НАТО.
Понимая, что новое обострение в Афганистане будет играть на руку противникам президента Трампа, госсекретарь Майк Помпео во вторник провел разговор с заместителем главы движения «Талибан» муллой
Сергей Строкань.