22:15 (мск), источник: РИА Новости
Опубликованы первые данные экзит-поллов по голосованию по поправкам
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. За поправки в Конституцию проголосовали 71,2 процента россиян, свидетельствуют данные
В настоящий момент обработано 30 процентов протоколов. Как сообщили в Центризбиркоме, внесение изменений в Основной закон поддержали 74,1 процента избирателей, против проголосовали 24,97 процента.
Общероссийская явка составила почти 65 процентов. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала этот результат достойным.
В некоторых регионах уже подсчитали сто процентов протоколов. Везде большинство пришедших на участки россиян поддержали поправки:
Голосование уже завершилось по всей стране. Последними избирательные участки закрылись в Калининградской области..