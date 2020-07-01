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22:15 (мск), источник: РИА Новости

Опубликованы первые данные экзит-поллов по голосованию по поправкам

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. За поправки в Конституцию проголосовали 71,2 процента россиян, свидетельствуют данные экзит-поллов. Против высказались 28,3 процента.

Источник: РИА Новости

В настоящий момент обработано 30 процентов протоколов. Как сообщили в Центризбиркоме, внесение изменений в Основной закон поддержали 74,1 процента избирателей, против проголосовали 24,97 процента.

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Общероссийская явка составила почти 65 процентов. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала этот результат достойным.

Результаты голосования по регионам

В некоторых регионах уже подсчитали сто процентов протоколов. Везде большинство пришедших на участки россиян поддержали поправки:

Голосование уже завершилось по всей стране. Последними избирательные участки закрылись в Калининградской области..

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ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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