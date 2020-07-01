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22:49 (мск), источник: РИА Новости

Поправки поддержали свыше 76% россиян после обработки 50% протоколов

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. За поправки в Конституцию проголосовали 76,24 процента россиян, против высказались 22,93 процента, сообщил Центризбирком по результатам обработки 50 процентов протоколов.

Источник: РИА Новости

По последним данным, общероссийская явка составила почти 65 процентов. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала этот результат достойным.

Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты экзитполов. Социологи провели опрос на 800 избирательных участках в 25 субъектах страны. Большинство респондентов рассказали, что поддержали изменения в Основной закон. Так, за поправки к Конституции проголосовали 71,2 процента россиян, а против высказались 28,3 процента. Примерно полпроцента опрошенных заявили, что испортили бюллетень.

В некоторых регионах уже подсчитали сто процентов протоколов. Везде большинство проголосоваших россиян поддержали поправки:


—Чукотка: за — 80,3 процента, против — 18,6.
—Сахалин: за — 74,84 процента, против — 24,04.
—Еврейская автономная область: за — 77,3 процента, против — 21,39.
—Камчатка: за — 61,76 процента, против — 37,16.
—Магаданская область: за — 63,03 процента, против — 36,62.
—Хабаровский край: за — 62,28 процента, против — 36,64.
—Амурская область: за — 70,42 процента, против — 28,25 процента.
—Приморский край: за — 78,86 процента, против — 20,24 процента.

Голосование уже завершилось по всей стране. Последними избирательные участки закрылись в Калининградской области.

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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