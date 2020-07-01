Поправки поддержали свыше 76% россиян после обработки 50% протоколов

По последним данным, общероссийская явка составила почти 65 процентов. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала этот результат достойным.
Ранее ВЦИОМ опубликовал результаты экзитполов. Социологи провели опрос на 800 избирательных участках в 25 субъектах страны. Большинство респондентов рассказали, что поддержали изменения в Основной закон. Так, за поправки к Конституции проголосовали 71,2 процента россиян, а против высказались 28,3 процента. Примерно полпроцента опрошенных заявили, что испортили бюллетень.
В некоторых регионах уже подсчитали сто процентов протоколов. Везде большинство проголосоваших россиян поддержали поправки:
—Чукотка: за — 80,3 процента, против — 18,6.
—Сахалин: за — 74,84 процента, против — 24,04.
—Еврейская автономная область: за — 77,3 процента, против — 21,39.
—Камчатка: за — 61,76 процента, против — 37,16.
—Магаданская область: за — 63,03 процента, против — 36,62.
—Хабаровский край: за — 62,28 процента, против — 36,64.
—Амурская область: за — 70,42 процента, против — 28,25 процента.
—Приморский край: за — 78,86 процента, против — 20,24 процента.
Голосование уже завершилось по всей стране. Последними избирательные участки закрылись в Калининградской области.