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03:11 (мск), источник: Интерфакс

Большинство россиян поддерживает поправки в конституцию

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU — Обработаны 99,01% бюллетеней.

Источник: РИА "Новости"

Большая часть россиян (78,03%) проголосовала за поправки в Конституцию РФ после обработки 99,01% протоколов, сообщается на сайте ЦИК РФ.

Согласно данным, представленным на экране в информационном центре Центризбиркома РФ, против проголосовали 21,16% избирателей.

По предварительным данным, которые были озвучены накануне главой ЦИК Эллой Памфиловой, явка на голосовании по поправкам в Конституцию составила 64,99%.

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ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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