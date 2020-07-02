03:11 (мск), источник: Интерфакс
Большинство россиян поддерживает поправки в конституцию
Москва. 2 июля. INTERFAX.RU — Обработаны 99,01% бюллетеней.
Большая часть россиян (78,03%) проголосовала за поправки в Конституцию РФ после обработки 99,01% протоколов, сообщается на сайте ЦИК РФ.
Согласно данным, представленным на экране в информационном центре Центризбиркома РФ, против проголосовали 21,16% избирателей.
По предварительным данным, которые были озвучены накануне главой ЦИК Эллой Памфиловой, явка на голосовании по поправкам в Конституцию составила 64,99%.