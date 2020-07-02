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16:02 (мск), источник: РБК

NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»

Издание утверждает, что им был афганский наркоторговец, который успел уехать в Россию.

Источник: Reuters

Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.

По данным издания, именно Азизи мог передавать талибам деньги, которые, как ранее утверждала NYT, шли в качестве вознаграждения за убийство американских военнослужащих и солдат из международного воинского контингента в Афганистане.

При этом NYT указывает, что хотя спецслужбам и удалось выйти на след Азизи и задержать часть его родственников, сам подозреваемый, предположительно, сбежал в Россию.

Также издание утверждает, что связь с Азизи держали представители так называемого подразделения 29155 российской военной разведки.

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27 июня NYT сообщила, что Россия тайно предлагала вознаграждение боевикам «Талибана» за убийство американских военных. Позже газета сообщила, что располагает данными о том, что денежные средства с подконтрольных российской разведке счетов перечислялись на банковские аккаунты, связанные с участниками движения «Талибан».

В Кремле материал в американской газете назвали чушью, в Белом доме статью охарактеризовали как заказную.

Ожидается, что в четверг свою позицию по данному вопросу членам конгресса должны озвучить представители ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ). Как ранее писала The Wall Street Journal, АНБ придерживалось противоположной ЦРУ точке зрения касательно возможного сговора российской военной разведки с боевиками.

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