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08:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Сиэтл «освободили от анархистов»

Полицейским удалось ликвидировать «автономную зону» протестующих американцев в городе Сиэтл, штат Вашингтон, сообщает ABC News.

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Разгон «автономной зоны» начался утром в среду, 1 июля, по распоряжению мэра города Дженни Дуркан. Полицейские разогнали протестующих и зачистили территорию, которую заняли протестующие, объявив ее «Автономной зоной Капитолийского холма». В ходе операции были задержаны 32 человека.

Как заявила пресс-секретарь президента США Кейли Макинани, «Сиэтл был освобожден от анархистов».

В десятках городов США и других стран мира с конца мая проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который умер после грубого ареста. В ряде случаев протесты заканчивались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

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