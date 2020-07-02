Сиэтл «освободили от анархистов»

Разгон «автономной зоны» начался утром в среду, 1 июля, по распоряжению мэра города Дженни Дуркан. Полицейские разогнали протестующих и зачистили территорию, которую заняли протестующие, объявив ее «Автономной зоной Капитолийского холма». В ходе операции были задержаны 32 человека.
Как заявила пресс-секретарь президента США Кейли Макинани, «Сиэтл был освобожден от анархистов».
В десятках городов США и других стран мира с конца мая проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который умер после грубого ареста. В ряде случаев протесты заканчивались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.