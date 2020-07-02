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09:34 (мск), источник: РИА Новости

Казахстан вводит двухнедельный карантин

АЛМА-АТА, 2 июл — РИА Новости. Казахстан вводит с 5 июля двухнедельный карантин с возможностью его продления, сообщила в четверг пресс-служба правительства.

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Источник: AFP 2020

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил государственной комиссии по борьбе с коронавирусом проработать и внести ему предложения по введению жесткого карантина в стране. Правительство предложило ввести ограничительные меры с 5 июля сроком на 14 дней с возможным продлением.

«С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане госкомиссия приняла решение о введении с 5 июля следующих ограничительных мер на 14 дней по транспортному сообщению: сохранить международное авиасообщение без дальнейшего увеличения списка стран, сохранить авиасообщение между регионами, железнодорожное сообщение (с ограничениями), приостановить пассажирское автобусное автосообщение между регионами, ограничить работу общественного транспорта по времени», — говорится в сообщении на сайте правительства.

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Вместе с тем вводится запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий, разрешены индивидуальные тренировки на открытом воздухе, вводится ограничение на перемещение населения по улицам, паркам, скверам — не более 3 человек, ограничено перемещение лиц старше 65 лет.

Вводится запрет на деятельность салонов красоты, парикмахерских, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, продовольственных и непродовольственных крытых рынков, пляжей, аквапарков, объектов культуры, музеев, выставок, форумов, конференций и иных организованных массовых мероприятий, развлекательных центров, детских дошкольных учреждений (кроме дежурных групп), религиозных объектов и других (развлекательных центров в ТРЦ, развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, боулинг центры), кинотеатров, детских оздоровительных лагерей, фудкортов, банкетных залов).

По данным правительства, сохраняется дистанционная форма работы для не менее 80% сотрудников госорганов (организаций), офисов, национальных компаний и иных организаций, а также деятельность медицинских центров по записи.

«Сохранить деятельность аптек, продовольственных магазинов, открытых рынков. Сохранить деятельность следующих объектов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима: общественного питания на открытом воздухе; строительных, промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; строительных работ на открытом воздухе; сельскохозяйственных работ, рыбного хозяйства и животноводства, сферы оказания услуг населению, среди которых автомойки, ремонт автомобилей и бытовой техники, ЦОНы, банки второго уровня (но с ограничением по времени)», — говорится в сообщении.

Глава правительства Казахстана Аскар Мамин отметил, что, в зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации в стране, указанные ограничительные меры могут быть продлены на 2 недели либо ужесточены.

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