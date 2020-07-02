Казахстан вводит двухнедельный карантин

09:34 (мск), источник: РИА Новости
Ранее президент Казахстана
«С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане госкомиссия приняла решение о введении с 5 июля следующих ограничительных мер на 14 дней по транспортному сообщению: сохранить международное авиасообщение без дальнейшего увеличения списка стран, сохранить авиасообщение между регионами, железнодорожное сообщение (с ограничениями), приостановить пассажирское автобусное автосообщение между регионами, ограничить работу общественного транспорта по времени», — говорится в сообщении на сайте правительства.
Вместе с тем вводится запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий, разрешены индивидуальные тренировки на открытом воздухе, вводится ограничение на перемещение населения по улицам, паркам, скверам — не более 3 человек, ограничено перемещение лиц старше 65 лет.
Вводится запрет на деятельность салонов красоты, парикмахерских, спортивных залов,
«Сохранить деятельность аптек, продовольственных магазинов, открытых рынков. Сохранить деятельность следующих объектов с соблюдением усиленного
Глава правительства Казахстана Аскар Мамин отметил, что, в зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации в стране, указанные ограничительные меры могут быть продлены на 2 недели либо ужесточены.