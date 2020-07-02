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09:58 (мск), источник: ТАСС

Поправки к Конституции России поддержали 77,92% проголосовавших

ЦИК обработал 100% протоколов. Против поправок выступили 21,27% россиян.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Поправки к Конституции РФ на общероссийском голосовании поддержали 77,92% проголосовавших, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ по итогам обработки 100% протоколов.

Согласно данным, опубликованным на экране в информационном центре ЦИК, против поправок к конституции выступили 21,27% проголосовавших. Общая явка, по последним данным, составила 65%.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 мск в среду. Основной день голосования — 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Подсчет голосов осуществляется по всем семи дням голосования.

Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании, при этом порог явки не установлен.

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