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12:18 (мск), источник: ТАСС

Общая явка на голосовании по поправкам к Конституции составила 67,97%

По итогам обработки 100% протоколов за поправки к Конституции РФ проголосовали 77,92% россиян.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Общая явка на общероссийском голосовании по закону о поправках к Конституции составляет 67,97%, об этом свидетельствуют данные ЦИК по состоянию на 12:00 мск четверга.

Ранее сообщалось, что по итогам обработки 100% протоколов за поправки к Конституции проголосовали 77,92%, против — 21,27%.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось на всей территории России в 21:00 мск в среду. Основной день голосования — 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Подсчет голосов осуществляется по всем семи дням голосования.

Согласно закону, чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать более половины от принявших участие в голосовании, при этом порог явки не установлен.

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