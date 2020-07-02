13:10 (мск), источник: ТАСС
Володин: рекордная поддержка поправок к конституции говорит о консолидации общества
Это даст развитие стране, считает спикер Госдумы.
МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Явка и высокий уровень поддержки поправок к конституции свидетельствуют о консолидации российского общества, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«И явка, и рекордная поддержка норм конституции говорят о многом — говорят о консолидации общества. И когда сегодня начинают рассуждать, а вот что это даст нашей стране — это даст развитие… Мы сегодня в этот этап вступаем», — сказал он в четверг в передаче «60 минут» на телеканале «Россия-1».