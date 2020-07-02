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13:10 (мск), источник: ТАСС

Володин: рекордная поддержка поправок к конституции говорит о консолидации общества

Это даст развитие стране, считает спикер Госдумы.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Явка и высокий уровень поддержки поправок к конституции свидетельствуют о консолидации российского общества, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«И явка, и рекордная поддержка норм конституции говорят о многом — говорят о консолидации общества. И когда сегодня начинают рассуждать, а вот что это даст нашей стране — это даст развитие… Мы сегодня в этот этап вступаем», — сказал он в четверг в передаче «60 минут» на телеканале «Россия-1».

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