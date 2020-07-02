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13:07 (мск), источник: Коммерсантъ

«Голос» считает сфальсифицированными явку и итоги голосования по Конституции

Волонтеры движения «Голос» пришли к выводу, что дни голосования по поправкам к Конституции не имели решающего значения, а свободное волеизъявление было невозможно из-за правил организаторов. Итоги голосования и явку они считают сфальсифицированными.

Источник: РИА "Новости"

По мнению участников движения, для инициаторов поправки изначально были «не более, чем пиар-акцией, целью которой было не выявление свободной воли граждан, а формирование необходимого власти представления об этой воле». В «Голосе» считают, что ЦИК превысил свои полномочия, введя досрочное голосование, а явка в дни голосования до 1 июля была аномально высокой. Волонтеры отмечают отсутствие плюрализма в общественной дискуссии и напоминают, что, на протяжении всех дней голосования поступало большое количество сообщений о фактах голосования без паспорта, за других лиц и о вбросах бюллетеней. При этом право граждан на контроль было грубо нарушено.

«Подводя итог, сами дни голосования уже не имели решающего значения. Выявление свободной воли народа было невозможно с самого начала из-за тех правил, которые были сознательно созданы инициаторами поправок и организаторами голосования», — говорится в заявлении «Голоса». В движении также считают, что «голосование действительно оказалось беспрецедентным и войдет в историю страны, как пример покушения на суверенитет народа».

Голосование по поправкам к Конституции завершилось вчера. За поправки проголосовали 77,92%, против выступили 21,27%. Общая явка составила 67,97%.

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