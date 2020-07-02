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13:18 (мск), источник: RNS

В Кремле назвали триумфом итоги голосования по Конституции

В Кремле считают триумфом итоги голосования по внесению поправок к Конституции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: Reuters

«Однозначно [в Кремле] считают триумфом [итоги голосования по поправкам к Конституции]. По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту [РФ Владимиру] Путину», — сказал Песков журналистам.

Ранее ЦИК обработал 100% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию. В поддержку изменений высказались 77,92% голосовавших, против — 21,27%.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию завершилось на всей территории России 1 июля в 21:00 мск. Общая явка составила 64,99%. Голосование проходило с 25 по 30 июня. Подсчет голосов осуществлялся по всем семи дням голосования.

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