13:18 (мск), источник: RNS
В Кремле назвали триумфом итоги голосования по Конституции
В Кремле считают триумфом итоги голосования по внесению поправок к Конституции, сообщает ТАСС со ссылкой на
«Однозначно [в Кремле] считают триумфом [итоги голосования по поправкам к Конституции]. По сути,
Ранее ЦИК обработал 100% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию. В поддержку изменений высказались 77,92% голосовавших, против — 21,27%.
Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию завершилось на всей территории России 1 июля в 21:00 мск. Общая явка составила 64,99%. Голосование проходило с 25 по 30 июня. Подсчет голосов осуществлялся по всем семи дням голосования.