16:27 (мск), источник: ТАСС
Путин поддержал идею присвоить почетное звание «Город трудовой доблести» 20 городам
Президент назвал учреждение почетного звания знаковым событием, которое получило всенародную поддержку.
«На мой взгляд, ничто не препятствует реализации предложения наших коллег присвоить почетные звания “Города трудовой доблести” сразу 20 городам», — сказал он в четверг на заседании оргкомитета «Победа».
Путин подчеркнул, что аргументы в пользу присвоения звания этим городам «очевидны и убедительны и полностью соответствуют порядку и критериям федерального закона». «За бесперебойное производство военной и гражданской продукции предприятия этих городов были неоднократно удостоены орденов или красных знамен Государственного комитета обороны, многочисленные факты личного мужества, трудового героизма жителей документально подтверждены, — сказал глава государства. — И конечно, мы обязаны учесть мнение людей, которые подписи собирали, искреннюю и широкую народную поддержку инициативы присвоения этого высокого звания — Город трудовой доблести». «Все необходимые документы подпишу в самое ближайшее время», — пообещал он.
Всенародная поддержка.
Путин назвал учреждение этого почетного звания знаковым событием, которое получило всенародную поддержку. «Заявки в российский оргкомитет “Победа” поступили от 28 городов, сегодня их обсудим. И первое решение с присвоением почетного звания примем уже в текущем, юбилейном году», — сказал президент. Он отметил, что в поддержку ряда заявок жители собрали многочисленные подписи.
И это обязательно нужно учесть: за каждой такой подписью — глубоко личное отношение к героям Великой Отечественной войны, ее подлинной истории.
По его словам, инициатива с присвоением таких почетных званий городам позволит «по-особому подчеркнуть самоотверженный подвиг тружеников тыла, беспрецедентную, героическую — по своим масштабам, по организации, по силе воли, духа людей — эвакуацию из прифронтовых районов 25 млн человек и почти 3 тыс. предприятий». «И сегодня поражает то, как люди решали задачи столь немыслимой сложности, работали на пределе человеческих возможностей», — сказал Путин, упомянув примеры, когда не только рабочие, но и руководители предприятий и министры «умирали там в грязи», ставя заводы на новом месте. Они, как подчеркнул президент, сумели перенести на тысячи километров вглубь страны целые отрасли народного хозяйства, «за
«Память, которая бережно передается у нас из поколения в поколение, — самая прочная гарантия того, что мы все вместе никогда не позволим переиначить значение и итоги Победы, умалить подвиг советских людей, которые отстояли Родину и спасли народы Европы, понесли невосполнимые и не только боевые потери», — подчеркнул Путин, добавив, что война отняла жизни миллионов мирных граждан, в том числе стариков, детей и женщин.
Президент РФ в марте подписал закон об учреждении звания «Город трудовой доблести». Оно присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.