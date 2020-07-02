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16:27 (мск), источник: ТАСС

Путин поддержал идею присвоить почетное звание «Город трудовой доблести» 20 городам

Президент назвал учреждение почетного звания знаковым событием, которое получило всенародную поддержку.

Источник: Пресс-служба Президента России

НОВО-ОГАРЕВО, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал предложение о присвоении звания «Города трудовой доблести» 20 городам страны.

«На мой взгляд, ничто не препятствует реализации предложения наших коллег присвоить почетные звания “Города трудовой доблести” сразу 20 городам», — сказал он в четверг на заседании оргкомитета «Победа».

По словам президента, речь идет о Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Перми, Нижнем Тагиле, Саратове, Омске, Казани, Новосибирске, Ярославле, Магнитогорске, Ижевске, Уфе, Томске, Ульяновске, Иваново, Новокузнецке, Иркутске и Боровичах.

Путин подчеркнул, что аргументы в пользу присвоения звания этим городам «очевидны и убедительны и полностью соответствуют порядку и критериям федерального закона». «За бесперебойное производство военной и гражданской продукции предприятия этих городов были неоднократно удостоены орденов или красных знамен Государственного комитета обороны, многочисленные факты личного мужества, трудового героизма жителей документально подтверждены, — сказал глава государства. — И конечно, мы обязаны учесть мнение людей, которые подписи собирали, искреннюю и широкую народную поддержку инициативы присвоения этого высокого звания — Город трудовой доблести». «Все необходимые документы подпишу в самое ближайшее время», — пообещал он.

Всенародная поддержка.

Путин назвал учреждение этого почетного звания знаковым событием, которое получило всенародную поддержку. «Заявки в российский оргкомитет “Победа” поступили от 28 городов, сегодня их обсудим. И первое решение с присвоением почетного звания примем уже в текущем, юбилейном году», — сказал президент. Он отметил, что в поддержку ряда заявок жители собрали многочисленные подписи.

И это обязательно нужно учесть: за каждой такой подписью — глубоко личное отношение к героям Великой Отечественной войны, ее подлинной истории.
Владимир Путин

По его словам, инициатива с присвоением таких почетных званий городам позволит «по-особому подчеркнуть самоотверженный подвиг тружеников тыла, беспрецедентную, героическую — по своим масштабам, по организации, по силе воли, духа людей — эвакуацию из прифронтовых районов 25 млн человек и почти 3 тыс. предприятий». «И сегодня поражает то, как люди решали задачи столь немыслимой сложности, работали на пределе человеческих возможностей», — сказал Путин, упомянув примеры, когда не только рабочие, но и руководители предприятий и министры «умирали там в грязи», ставя заводы на новом месте. Они, как подчеркнул президент, сумели перенести на тысячи километров вглубь страны целые отрасли народного хозяйства, «за один-два месяца, буквально “с колес”, в чистом поле запустить стратегически важные производства, за год с небольшим — создать по сути новую промышленную базу, которая работала на победу».

«Память, которая бережно передается у нас из поколения в поколение, — самая прочная гарантия того, что мы все вместе никогда не позволим переиначить значение и итоги Победы, умалить подвиг советских людей, которые отстояли Родину и спасли народы Европы, понесли невосполнимые и не только боевые потери», — подчеркнул Путин, добавив, что война отняла жизни миллионов мирных граждан, в том числе стариков, детей и женщин.

Президент РФ в марте подписал закон об учреждении звания «Город трудовой доблести». Оно присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.

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