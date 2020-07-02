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15:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин поблагодарил поддержавших поправки к Конституции

Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за одобрение поправок к Конституции. С заявлением он выступил в начале заседания российского организационного комитета «Победа».

Источник: Пресс-служба Президента России

За поправки проголосовали 77,92%, против — 21,27%. Итоговая явка на общероссийское голосование по поправкам к Конституции составила 67,97%

«Я хочу обратиться со словами благодарности к гражданам России. Хочу сказать спасибо вам большое за поддержку и доверие», — сказал господин Путин. Президент отметил, что «мы во многом еще очень уязвимы», поэтому стране «нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов».

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что сомнений в легитимности голосования нет. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, состоялся «триумфальный референдум о доверии президенту Путину». Новая Конституция, по мнению Пескова, станет фундаментом для последующих реформ.

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