Путин поблагодарил поддержавших поправки к Конституции

За поправки проголосовали 77,92%, против — 21,27%. Итоговая явка на общероссийское голосование по поправкам к Конституции составила 67,97%
«Я хочу обратиться со словами благодарности к гражданам России. Хочу сказать спасибо вам большое за поддержку и доверие», — сказал господин Путин. Президент отметил, что «мы во многом еще очень уязвимы», поэтому стране «нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов».
Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что сомнений в легитимности голосования нет. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, состоялся «триумфальный референдум о доверии президенту Путину». Новая Конституция, по мнению Пескова, станет фундаментом для последующих реформ.