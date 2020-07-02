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16:49 (мск), источник: Интерфакс

Российский эксперт предсказал большие сложности для Москвы при полной поддержке режима Асада

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU — Безусловная поддержка режима Башара Асада в Сирии может сделать Россию заложником «непомерных амбиций» Дамаска, считает вице-президент Российского совета по международным делам (РСМД), посол Александр Аксененок.

Источник: AP 2020

«Для России сейчас, если говорить о перспективах, политика полной и безусловной поддержки режима Асада, грозит большими осложнениями», — сказал Аксененок на сессии «Примаковских чтений онлайн» «Ближний восток в современном мире: у времени в плену».

Он отметил, что в Сирии наблюдается новый виток публичных выступлений, которые имеют не только социальный, но и антирежимный характер, социально-экономическое положение в стране «катастрофическое».

«Безусловно, Россия сделает все, чтобы помочь в меру своих возможностей Сирии. О реконструкции речь не идёт вообще, как и об экономическом восстановлении. Речь идёт о выживании — помочь выживанию в меру возможностей», — добавил вице-президент РСМД.

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По его словам, сирийцы требуют гораздо больших финансовых вливаний и гуманитарной помощи, готова ли на это Россия — «большой вопрос».

«Если Россия будет себя целиком ассоциировать со всеми промахами и ошибками сирийского режима, то есть опасность, что она превратится в заложника непомерных амбиций Дамаска, его риторики давно ушедшего времени», — подчеркнул Аксененок.

Он добавил, что в Дамаске считают, что Сирия нужна России гораздо больше, чем Россия Сирии, и пытаются представить отношения двух стран как «полное и гармоничное единение», что невозможно даже между союзниками.

Сирийский конфликт, в зависимости от того, как он завершится, может развязать другие конфликты и может, при определенных условиях, даже способствовать нормализации отношений между Россией и США, «или, по крайней мере, снижению градуса конфронтационности», сказал вице-президент РСМД.

«Примаковские чтения онлайн» — совместный проект ИМЭМО РАН и «Интерфакса». В рамках проекта на площадке агентства проходит серия онлайн-встреч экспертов, политических и общественных деятелей, на которых обсуждаются актуальные проблемы международных отношений и мировой экономики в период кризиса. Проект реализуется при поддержке ТПП РФ, Фонда Горчакова и ЦМТ Москвы.

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