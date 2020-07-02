США призвали Германию воспринимать Россию как угрозу

По словам Помпео, Вашингтон расценивает Москву как серьезную угрозу. «Выделение одного процента ВВП на оборону, как это делает Германия, говорит о том, что они не вполне готовы воспринимать Россию так, как это делают США», — отметил он.
Помпео добавил, что Берлин должен придерживаться своих финансовых обязательств. В 2014 году страны НАТО договорились ежегодно выделять на оборону по два процента ВВП. По его словам, президент США Дональд Трамп ожидает от Германии иного отношения к России, чем то, которое демонстрируют немецкие политики.
Он также напомнил, что Вашингтон выступает против проекта «Северный поток-2», поскольку «такая глубокая энергетическая связь даст [президенту России Владимиру] Путину возможность наносить ущерб Германии или угрожать таким образом».
1 июля Трамп утвердил план по выводу 9,5 тысяч американских военных из Германии. Ранее он приказал сократить численность американского военного контингента, дислоцированного в стране. В настоящее время на территории ФРГ находятся 34,5 тысячи американских военных.