21:33 (мск), источник: РИА Новости
Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 20 городам
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести» 20 российским населенным пунктам.
Этого звания удостоятся: Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.
Президент напомнил, что во время войны предприятия в этих городах беспрерывно обеспечивали выпуск военной и гражданской продукции.
Их заслуги были отмечены наградами и переходящими Красными знаменами Государственного комитета обороны. Кроме того, документы свидетельствуют о личном мужестве и трудовом героизме местных жителей.
В этих городах установят стелу с изображением их гербов и текстом указа о присвоении звания. На 1 Мая, День Победы и День города там будут проводить публичные мероприятия и праздничные салюты.