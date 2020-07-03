02:07 (мск), источник: Daily Storm
Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам
Президент Белоруссии подчеркнул, что каждый житель республики может выйти на улицу в любое время и ничего не опасаться.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на мероприятии, посвященном Дню независимости республики (празднуется 3 июля), заявил, что украинцы и россияне завидуют белорусам, потому что те живут в «спокойной, безопасной стране». По его словам, каждый житель республики может выйти на улицу в любое время и ничего не опасаться.
«Нам завидуют люди из других стран: наши
Главное, мы избежали войн, живем в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет малыша, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным.
Белорусский лидер добавил, что сейчас ситуацию в стране «правильно оценивают» в основном люди старшего и среднего поколений белорусов.
Также 3 июля свои поздравления с Днем независимости Белоруссии Лукашенко направили его коллеги: президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также главы других государств. В республике этот день отмечается ежегодно 3 июля — в честь освобождения Минска от
«В адрес президента Белоруссии и белорусского народа уже сегодня поступают поздравления ко Дню независимости от руководителей зарубежных государств, политических и общественных деятелей. Одним из первых поздравительное послание направил российский президент Владимир Путин, отметив, что отношения между Россией и Белоруссией развиваются в духе дружбы и союзничества», — сообщили в эфире белорусского телеканала ОНТ.
Трамп, как сообщили журналисты, в своем поздравлении Лукашенко «выразил надежду на укрепление сотрудничества, в том числе в сфере экономики, примером чего стала историческая первая поставка американской сырой нефти в Белоруссия в этом году».
Ранее белорусский лидер сообщал, что многие люди хотят «влезть» в дела Белоруссии — одни из чувства зависти, а другим не нравится «независимый курс», который проводит белорусский народ. «Мы никому не должны позволить в очередной раз вернуть нас под плетку и одеть в лапти», — заявлял глава республики.
В Белоруссии 9 августа пройдут президентские выборы. Лукашенко будет баллотироваться в шестой раз. Ранее он заявил, что в стране хотят устроить революцию, а также жаловался на иностранных «кукловодов». Его основные конкуренты (банкир Виктора Бабарико и блогер Сергей Тихановский) сейчас находятся под стражей, против обоих возбуждены уголовные дела. Бабарико обвиняют в даче взятки и уклонении от уплаты налогов, а Тихановского — в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок». Вместо блогера баллотируется его жена.
Генри Достоевский