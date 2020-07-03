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09:34 (мск), источник: Известия

На ошибках мучатся: чиновников заставят соблюдать нормы русского языка

Минтруд разрабатывает законопроект о контроле за грамотностью госслужащих.

Источник: Известия

Российских чиновников заставят соблюдать нормы современного русского литературного языка. Как выяснили «Известия», Минтруд готовит законопроект, который предполагает установление контроля за исполнением этих правил госслужащими. В ведомстве сообщили что, такое поручение ранее дал правительству Владимир Путин. В большинстве фракций Госдумы готовы его поддержать, а вот эксперты отнеслись к инициативе неоднозначно. В РАНХиГС считают такой контроль для чиновников унизительным.

Заработают по правилам

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтруда, законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке РФ» подготовлен во исполнение перечня поручений Владимира Путина. Глава государства дал его по итогам заседания Совета при Президенте РФ по русскому языку, который состоялся еще в ноябре 2019 года. Сам перечень поручений был опубликован на сайте Кремля в марте. В нем говорится о необходимости предусмотреть механизмы обеспечения статуса русского языка как государственного на всей территории страны, а также осуществить контроль за соблюдением норм и правил госслужащими.

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Ошибки в речи российских чиновников

«Законопроектом устанавливается, что при проведении конкурсов по отбору на государственную (муниципальную) службу будет осуществляться оценка соответствия профессионального уровня кандидата квалификационным требованиям для замещения должностей государственной и муниципальной службы, в числе которых появятся требования к знанию государственного языка РФ», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В Минтруде уточнили, что законопроект будет внесен в Госдуму России до 15 сентября этого года.

В большинстве фракций Госдумы отнеслись к новым требованиям позитивно.

— Хорошее знание русского языка — это признак высокой культуры человека. Совершенно очевидно, что чиновник должен быть образованным и культурным, так как это сказывается на качестве принятия решений. Поэтому подготовка такого законопроекта вполне оправдана, — пояснил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

Зампред фракции ЛДПР, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что партия внимательно изучит законопроект, когда он поступит в Госдуму:

Конечно, язык нужно защищать и оберегать. Это задача государства. Наша партия еще два года назад внесла законопроект о такой защите языка, но он поддержан не был. Что касается дополнительных испытаний по русскому языку для чиновников, то можно сдать экзамены и поступить на госслужбу, но при этом в работе использовать привычное для себя написание.

В то же время Ярослав Нилов признал, что нередко ему попадаются документы с ошибками: где-то нет запятых, а где-то есть и проблемы с орфографией. Например, частица «не» пишется слитно там, где надо отдельно. Но со временем, уверен Ярослав Нилов, произойдет упрощение правописания и важен будет смысл, а не ошибки.

Зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов в разговоре с «Известиями» отметил, что часто сталкивается с проблемой бюрократизации языка.

— Читаешь и понять невозможно, что хотел сказать тот или иной чиновник. Поэтому я считаю, что какая-то специальная подготовка госслужащих в этом направлении должна появиться. Но главной ее составляющей, безусловно, является диплом о высшем образовании. Если он есть у гражданина, то он должен владеть и русским языком, — пояснил парламентарий, отметив, что законопроект можно поддержать.

В «Единой России» обещали дать оценку документу после его внесения в нижнюю палату.

Не тот падеж

Председатель координационного совета Ассоциации учителей литературы и русского языка, член Общественной палаты и рабочей группы по внесению поправок в Конституцию Людмила Дудова сообщила «Известиям», что поддерживает инициативу.

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— Это не новая проблема. Мы давно говорим, что многие документы на разных уровнях власти составлены абсолютно безграмотно, с нарушением литературных норм. Как минимум это затрудняет их понимание и создает предпосылки для неправильного толкования, — пояснила эксперт.

По ее словам, необходимо, чтобы документы были ясными и понятными, а их смысл однозначным. В качестве последнего примера Людмила Дудова привела ошибку в бюллетенях на голосовании за поправки в Конституцию. ЦИК спросил россиян: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» Однако по правилам русского языка слово Конституция нужно было использовать не в винительном, а в предложном падеже.

— Это было даже предметом специального заседания Совета по русскому языку при президенте. Ректор одного из университетов в Санкт-Петербурге обращал на это особое внимание. Причем ошибки совершаются в очень важных юридических документах, — подчеркнула Людмила Дудова.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал ознакомиться с мнением Института русского языка:

Я, честно говоря, первый раз об этом услышал. Но, безусловно, это важно. В любом случае не думаю также, что это имеет какое-то отношение к легитимности голосования и, главное, к чистоте голосования.

А вот доцент кафедры государственного и муниципального управления РАНХиГС, член Общественной палаты Ирина Котелевская не понимает, почему вводить такой контроль нужно именно для госслужащих.

— Хорошо знать русский язык должны все граждане России. Поэтому такого рода специальное требование предъявляемое только к чиновникам, на мой взгляд, звучит довольно унизительно. Эти экзамены или тесты нужно было проводить более тщательно у всех людей, обучившихся в школе. Мне по этому поводу досадно, — заявила она «Известиям».

При этом эксперт признала важным, чтобы граждане, которые работают на госслужбе, хорошо знали нормы и правила русского языка. Ведь от этого будет зависеть уважение и к государству, и к его представителям.

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