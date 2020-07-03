Минобороны: ПВО С-500 сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в ближнем космосе

«Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать помимо аэродинамических и баллистических целей гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе. Можно с уверенностью сказать, что аналогов этой системы просто не существует», — сказал Суровикин в интервью газете Минобороны РФ «Красная звезда».
Он отметил, что комплекс С-500 предназначен для уничтожения баллистических ракет средней дальности, боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет, а также гиперзвуковых летательных аппаратов, самолетов и беспилотных летательных аппаратов.
Как сообщал замглавы Минобороны Алексей Криворучко, Россия провела в 2019 году испытания новейшего зенитно-ракетного комплекса ПВО С-500 «Прометей». По его словам, системы будут готовы к поставкам в войска уже в этом году.
Ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что во второй половине 2020-го начнется серийное производство системы С-500. Он отмечал, что экспорта С-500 в ближайшие пять лет не будет, поскольку «в первую очередь надо обеспечить свою армию».
О том, что Россия провела успешное испытание систем, еще в мае 2018 года сообщал канал CNBC. Американский журнал The National Interest отмечал, что новые ЗРС могут поражать цели на рекордной дальности (больше 480 км) и «внушают страх».