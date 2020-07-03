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08:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Минобороны: ПВО С-500 сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в ближнем космосе

Система противовоздушной обороны (ПВО) нового поколения С-500 «Прометей» сможет уничтожать спутники и гиперзвуковое оружие в ближнем космосе, сообщил главком Воздушно-космических сил (ВКС) России Сергей Суровикин. По его словам зенитно-ракетная система (ЗРС) будет способна уничтожать низкоорбитальные спутники и «космические средства поражения».

Источник: РИА "Новости"

«Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать помимо аэродинамических и баллистических целей гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе. Можно с уверенностью сказать, что аналогов этой системы просто не существует», — сказал Суровикин в интервью газете Минобороны РФ «Красная звезда».

Он отметил, что комплекс С-500 предназначен для уничтожения баллистических ракет средней дальности, боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет, а также гиперзвуковых летательных аппаратов, самолетов и беспилотных летательных аппаратов.
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Как сообщал замглавы Минобороны Алексей Криворучко, Россия провела в 2019 году испытания новейшего зенитно-ракетного комплекса ПВО С-500 «Прометей». По его словам, системы будут готовы к поставкам в войска уже в этом году.

Ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что во второй половине 2020-го начнется серийное производство системы С-500. Он отмечал, что экспорта С-500 в ближайшие пять лет не будет, поскольку «в первую очередь надо обеспечить свою армию».

О том, что Россия провела успешное испытание систем, еще в мае 2018 года сообщал канал CNBC. Американский журнал The National Interest отмечал, что новые ЗРС могут поражать цели на рекордной дальности (больше 480 км) и «внушают страх».

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