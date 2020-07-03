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07:27 (мск), источник: Интерфакс

Болтон заявил, что Трамп «не хотел слышать» разведывательную информацию о России

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU — Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что на себе испытывал гнев президента Дональда Трампа, когда докладывал ему разведывательную информацию, якобы касающуюся действий России.

Источник: AFP 2020

«Я думаю, что у меня достаточно шрамов в результате докладов (Трампу — ИФ) данных о РФ, о которых он, вероятно, не хотел слышать», — сказал Болтон в интервью телеканалу CNN.

Он добавил, что согласен с сообщениями других бывших чиновников о том, что Трамп не обращал внимания на «негативную информацию», связанную с российским президентом Владимиром Путиным.

Бывший советник сказал, что «все понимают характер деятельности России, возможно, за исключением президента».

Тем не менее, по его словам, разведсообщество продолжало информировать Трампа, «чтобы справиться с российскими угрозами, но обычно президент ворчал и жаловался по этому поводу».

Вместе с тем, Болтон отказался отвечать на вопросы, касающиеся сообщения The New York Times о «сговоре» российской разведки с афганскими талибами (движение «Талибан» — запрещенная в РФ террористическая организация), сославшись на то, что «не может раскрывать секретную информацию».

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Накануне телеканал сообщал, что негативное отношение президента США Дональда Трампа к сообщениям, касающимся угрозы со стороны России, привело к тому, что представители разведки стали все реже включать эти данные в брифинги для президента.

«По словам одного бывшего высокопоставленного сотрудника разведки, у помощников президента было одно простое правило: никогда не касайся России», — заявил телеканал.

Работники, которые докладывали президенту, обнаружили, что, когда брифинг включал разведданные, связанные с деятельностью РФ против США, включая доказательства ее вмешательства в американскую политику, «Трамп часто взрывался, требуя сообщить, почему они продолжают сосредотачиваться на России, зачастую подвергая сомнению сами сведения».

Вопрос о доверии Трампа разведывательной информации о РФ возник после публикации The New York Times, в которой утверждалось, что российская военная разведка якобы предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане.

Трамп в связи с этим написал в твиттере: «История о российском вознаграждении — еще одна, состряпанная фейковыми новостями; ее рассказали лишь за тем, чтобы навредить мне и Республиканской партии».

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«Секретный источник (этой информации — ИФ), наверное, вообще не существует, как и сама эта история. Если дискредитированная газета The New York Times обладает источником, пусть раскроет его. Еще один обман», — добавил президент.

В то же время, советник президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил телеканалу Fox News, что сотрудник ЦРУ, которому поручили провести брифинги для президента, решил не докладывать ему о сообщениях, касающихся «сговора» России и талибов, поскольку это были «непроверенные разведданные».

Контролирующие Палату представителей Конгресса США демократы настаивают на получении от разведсообщества исчерпывающей информации о «договоренностях» России с талибами. В случае, если эта информация подтвердится, они намерены инициировать включение этой проблемы в какой-то форме в новый военный бюджет страны и ввести новые санкции против РФ.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси потребовала немедленного введения санкций.

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