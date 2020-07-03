Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Голодные и наглые медведи терроризируют жителей России В нескольких регионах России — настоящее нашествие медведей
Фоторепортажи
45Парад Победы в Москве
16Конкурс памяти Стенина объявил лауреатов 2020 года
10:36 (мск), источник: РИА Новости

Первое июля стоит сделать праздничным днем, считает вице-спикер Госдумы

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Первое июля, день общероссийского голосования по поправкам к конституции, в перспективе стоит сделать выходным, считает вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова («Справедливая Россия»).

Источник: РИА Новости

Голосование прошло в России с 25 июня по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов, за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против — 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.

Хорошо, что был специально объявлен выходной. Уверена, что этот день запомнится всем, кто принял участие в голосовании. А ведь когда-то День Конституции считался праздничным нерабочим днем. Эту традицию отменили около 15 лет назад.
Ольга Епифанова

По ее словам, «было бы очень неплохо продолжить ее в современной России и объявить 1 июля праздником — Днем Конституции».

День Конституции Российской Федерации ежегодно отмечается 12 декабря. В течение 12 лет 12 декабря было выходным днем. С 1 января 2005 года, согласно принятым Госдумой поправкам в Трудовой кодекс (Федеральный закон от 29 декабря 2004 года), этот день стал рабочим. В июле 2005 года День Конституции России был причислен к памятным датам.

Следите за развитием темы Поправки в Конституцию
 Врач назвал характерную для долгожителей черту
Оправдать нельзя: кто и как создал коронавирус
Болтон: Трамп «не хотел слышать» информацию разведки о России
Россияне назвали размер семейного дохода для «нормальной жизни»
Опасная погода ожидается в ближайшие дни в России
Названы регионы, где живет больше всех россиян с ожирением
Как изменится порядок назначения и получения пенсий в июле
Стало известно о состоянии тестирующих вакцину добровольцев
С-500 смогут уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе
Здоровье
Бутилированную воду в России стали маркировать по-новому Теперь вариантов маркировок больше.
Hi-Tech
Зачем у смартфонов есть эта функция Это сделано не случайно
Авто
Новый «китаец» за 2,7 млн рублей: он выглядит так (фото) Топовая версия стоит 3,5 млн рублей. Модель стала одной из самых дорогих китайских машин на нашем рынке
Кино
21-летняя дочь Бодрова провела закрытие кинофестиваля Партнером Ольги Бодровой стал Юрий Колокольников
Новости партнеров
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Мишустин удивил: кому с 1 октября повысят пенсии и зарплаты
Дети
Как должна одеваться беременная женщина (фото) Никаких табу, связанных с одеждой в декрете, не существует:
Леди
У Екатерины Варнавы роман с Александром Молочниковым (фото) Танцовщица и режиссер вместе участвовали в шоу «Танцы со звездами».
Дом
С 1 июля россияне будут устанавливать новые счетчики: главное
10 фактов о пятиэтажках, которые вы могли не знать
В Петербурге продают дом 1893 года за полмиллиарда рублей: фото
Как ремонтируют «Смоленскую»: фото изнутри
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь