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10:37 (мск), источник: РБК

Посол объяснил смысл твита о победе США и Британии во Второй мировой

Посол США в России Джон Салливан потрясен реакцией на сообщение в аккаунтах Белого дома в Twitter и Instagram, опубликованном 8 мая. В нем говорилось о том, что США и Великобритания одержали победу над нацистами, другие союзники в сообщении не упоминались.

Источник: AFP 2020

«Я помню, когда это событие произошло, и помню, как был потрясен реакцией на него. Это не попытка переписать историю, не ошибка. Сообщение, появившееся в Twitter, было адресовано нашим британским союзникам», — сказал посол Салливан в интервью телеканалу РБК.

Дипломат напомнил, что во время Второй мировой войны США и Великобритания чрезвычайно тесно работали, миллионы американцев были дислоцированы в Великобритании и затем с ее территории участвовали в развертывании Нормандской операции, а до нее в операции «Факел» по высадке в Северной Африке. Это сообщение, по словам Салливана, не ставило целью перечислить все страны, которые участвовали в поражении нацистской Германии.

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«Если бы это было так, то боюсь, мне бы пришлось приносить извинения не только России, но и Канаде, Французским свободным силам, польским эскадрильям в составе ВВС Великобритании. В этом сообщении не упоминается множество других стран», — обратил внимание посол. Посол отметил, что без сомнения нет ни одной другой страны, которая бы пострадала в той же мере, что и Советский Союз от действий нацистской Германии.

Сообщение Белого дома вызвало критику среди российских политиков и дипломатов. «Такая интерпретация, где Советского Союза нет, является неким элементом внутренней борьбы между сторонниками и противниками сближения США с Россией», — говорил сенатор Константин Косачев. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал в Twitter, что заявления Белого дома оскорбляют не только советский и российский народы, но и жителей Канады, Франции, Польши и всех других стран, которые внесли свой вклад в победу во Второй мировой войне.

«Я думаю, что реакция на это сообщение была вызвана тем, что на тот момент люди просто были очень ранимы. Но это ни в коем случае не было попыткой принизить роль Советского Союза и РСФСР как части Советского Союза в победе над нацистской Германией», — сказал Салливан. Дипломат также напомнил о вкладе США в победу над нацистской Германий и над Японской империей.

Комментируя нынешнее состояние российско-американских отношений посол сообщил, что они изменились к худшему. В качестве примера он привел дело американца Пола Уилана, осужденного в июне на 16 лет за шпионаж. Рассмотрение дела посол назвал «никуда не годным — просто постыдным». «Судебное разбирательство его дела, — то есть сам процесс, — было закрытым, и предъявленные на нем доказательства секретными, что является нарушением основных прав человека. Таким образом, я открыто защищал Пола и продолжу это делать. Я разочарован, глубоко разочарован тем, как некоторые российские государственные структуры обошлись с Полом», — сказал Салливан.

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