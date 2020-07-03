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11:06 (мск), источник: RNS

Правительство Франции подало в отставку

Правительство Франции во главе с премьер-министром Эдуаром Филиппом подало в отставку. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на сообщение, распространенное Елисейским дворцом.

Источник: Reuters

«Эдуард Филипп сегодня подал прошение об отставке правительства президенту республики, который принял его. Вместе с членами правительства он будет исполнять свои обязанности до назначения нового правительства», — говорится в сообщении.

Как отмечает BFMTV, решение принято на фоне резкой критики деятельности правительства во время пандемии коронавируса, а также после неудачного результата партии президента Эммануэля Макрона «Вперед, Республика!» на региональных выборах 28 июня.

«Вперед, Республика!» не смогла занять ключевые посты во время выборов, однако Филипп сохранил за собой пост мэра Гавра. Согласно законодательству Франции, Филипп мог предложить кандидата на работу мэром, а сам продолжить работу главой правительства.

Эдуар Филипп возглавлял французское правительство с 15 мая 2017 года.

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