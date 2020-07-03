ЦИК утвердил итоги голосования по Конституции. Поправки поддержали 77,92% россиян

Согласно документу, по итогам голосования поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против изменений в основной закон высказались 21,27%. Итоговая явка на голосовании составила 67,97%.
«Вашему вниманию предлагается проект постановления ЦИК РФ по результатам общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в конституцию РФ. Согласно ему, изменения в конституцию РФ, предусмотренные статьей 1 закона РФ о поправке к Конституции РФ, за которые проголосовало более половины граждан РФ, принявших участие в общероссийском голосовании, считаются одобренными», — сказала председатель ЦИК Элла Памфилова. За принятие постановления проголосовали все члены комиссии.
Глава ЦИК отметила, что всего в списки участников голосования были включены 109 190 337 россиян. «В голосовании приняли участие 74 215 555 участников голосования, это 67,97%», — сказала Памфилова, добавив, что поправки поддержали 57 747 288 граждан РФ.
«Отказались от подписания протоколов лишь два члена комиссий от КПРФ: в Алтайском крае и Ханты-Мансийском автономном округе… В ЦИК поступило 15 особых мнений от членов региональных комиссий, 11 из которых от КПРФ. Все они не содержат фактов о нарушениях и не препятствовали этим членам комиссий голосовать за подписание протокола», — подчеркнула глава ЦИК.
Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Чтобы поправки вступили в силу, их должны поддержать больше половины участников голосования, порог явки не установлен.