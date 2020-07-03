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13:24 (мск), источник: Daily Storm

Володин: Работа над законами по поправкам к Конституции уже началась

Работа над законами, которые будут реализовывать поправки к Конституции РФ, начинается с сегодняшнего дня, 3 июля, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Источник: РИА "Новости"

Он подчеркнул, что в процессе придется изменить существующие законы, а также разработать несколько новых, в частности, закрепляющие функции Госсовета и вводящие понятие «федеральные территории».

«Работа над ними начнется буквально уже практически с сегодняшнего дня, потому что мы обсуждаем эти темы с нашими коллегами по Государственной думе. Мы начали их обсуждать с коллегами в правительстве РФ», — заявил Володин в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

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Как россияне голосовали по поправкам в Конституции

Председатель нижней палаты парламента отметил, что негативная реакция стран Запада на принятие поправок предсказуема. «Еще раз хочу подчеркнуть это: они хотят видеть нашу страну слабой, они хотят, чтобы у нас были проблемы, которые мы испытывали в 90-е годы, в конце 80-х. Предложенные нормы конституции делают нашу страну сильнее, поэтому этот хор критиков сейчас оживился. Это для них событие неприятное. Мы вступаем в новый этап, этап развития», — сказал он. По мнению Володина, это служит еще одним аргументом правильности изменений.

Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова также сообщила, что работа над необходимыми для реализации поправок законами началась. «Будут внесены поправки в существующее законодательство, а также будут разрабатываться и приниматься новые законы, в частности о «Госсовете» и о «федеральных территориях», — написала она в своем Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин объявил 1 июля основным днем голосования по поправкам к Конституции. При этом выразить свое мнение россияне могли с 25 июня по 1 июля включительно. По данным ЦИК, явка составила 67,97%. За поправки высказались 77,92% жителей, против проголосовали 21,27% россиян. Кроме того, проголосовать удаленно получили возможность москвичи и жители Нижегородской области. Явка на электронное голосование составила 93%. Всего на него зарегистрировались свыше 1,1 миллиона россиян.

Среди заявленных изменений, по которым голосовали россияне, — расширение полномочий парламента, Конституционного суда, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

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