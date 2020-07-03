13:53 (мск), источник: ТАСС
Жан Кастекс назначен новым премьер-министром Франции
До этого он занимал должность заместителя руководителя администрации президента.
ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Заместитель руководителя администрации президента Франции Жан Кастекс, курировавший процесс выхода страны из режима самоизоляции, назначен в пятницу новым главой кабинета министров страны. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца.
«Президент республики Эмманюэль Макрон назначил Жана Кастекса
Жан Кастекс, которому в июне исполнилось 55 лет, оказался в центре внимания аналитиков весной, когда Макрон поручил ему осуществление государственного плана по снятию карантина, введенного
Во главе правительства Кастекс сменил Эдуара Филиппа, который утром 3 июля подал прошение об отставке после трех лет пребывания на посту премьера. 4 июля Филипп должен вступить в должность мэра Гавра.