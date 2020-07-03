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15:44 (мск), источник: RNS

Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ об официальном опубликовании Конституции России с внесенными в нее поправками.

Источник: Пресс-служба Президента России

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Поправки вступают в силу с 4 июля.

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«Поправки в Конституцию Российской Федерации, предусмотренные статьей 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ “О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти”, вступают в силу 4 июля 2020 г.», — говорится в указе.

Федеральной службе охраны (ФСО) России поручено обеспечить официальное опубликование Конституции РФ с внесенными в нее поправками на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходило на всей территории России с 25 июня по 1 июля 2020 года. Подсчет голосов осуществлялся по всем семи дням голосования. В поддержку изменений высказались 77,92% голосовавших, против — 21,27%.

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15:50 (мск)© Ньюстюб
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