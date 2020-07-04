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04:36 (мск), источник: ТАСС

Поправки в Конституцию России вступают в силу

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/ — В основной закон страны вносится в общей сложности 206 изменений.

Источник: РИА "Новости"

Поправки в Конституцию РФ, одобренные гражданами в ходе общероссийского голосования, официально вступают в силу с 4 июля. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подписал в пятницу, сообщила пресс-служба Кремля.

С инициативой внесения в основной закон ряда поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты, Путин выступил в январе этого года в послании Федеральному собранию. Президент также неоднократно подчеркивал, что поправки вступят в силу только в случае их одобрения гражданами на общероссийском голосовании.

Справка
Послание президента Федеральному собраниюВ ходе выступления Владимир Путин уделил особое внимание двум темам: изменению Конституции и поддержанию семей с детьми

Изменения в Конституцию обсуждались специально созданной рабочей группой, которая проанализировала сотни предложений.

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В окончательном чтении законопроект «О поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» был принят Госдумой 11 марта, в тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

В основной закон вносится в общей сложности 206 изменений. Они в том числе закрепляют на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяют полномочия парламента, вводят ряд ограничений для высших должностных лиц, устанавливают приоритет российской Конституции над требованиями международного законодательства, закрепляют роль и статус Госсовета, а также предусматривают не более двух президентских сроков с уточнением, что действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

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О голосовании и изменениях в законах

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса.

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Центризбирком России на заседании в пятницу принял постановление об утверждении результатов общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции. Согласно документу, по итогам голосования поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против изменений в основной закон высказались 21,27%. Итоговая явка на голосовании составила 67,97%.

Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева на встрече с президентом в пятницу отметила, что после изменения Конституции необходимо уточнить не менее 650 законов и уставов регионов. Также в связи с принятием поправок корректировки потребуют не менее 150 постановлений правительства РФ, подчеркнула она.

Как отметил другой сопредседатель группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, законопроекты для реализации положений обновленной после голосования Конституции «во многом уже готовы и в ближайшее время будут внесены в Госдуму».

Еще один сопредседатель группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что изменения в законодательстве затронут социальную сферу, вопросы здравоохранения, науки и культуры, организации единой публичной власти, вопросы государственной и муниципальной службы, законодательство о выборах, вопросы обороны, безопасности и неприкосновенности территорий, а также развития предпринимательства, некоммерческой деятельности и гражданского общества. По его словам, для претворения поправок в жизнь «необходима слаженная работа всей системы публичной власти».

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