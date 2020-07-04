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04:46 (мск), источник: ТАСС

Опубликован обновленный текст Конституции России

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/ — Текст Конституции РФ с внесенными в нее поправками, принятыми в результате общероссийского голосования, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

«Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года», — говорится в документе.

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Закон о поправке к Конституции РФ был принят Госдумой 11 марта и в тот же день одобрен Советом Федерации. Затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ.

В законе было прямо указано, что поправки вступят в силу лишь в случае их поддержки гражданами, об этом же неоднократно говорил президент РФ Владимир Путин.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало 25 июня, основным днем было 1 июля. Согласно данным ЦИК, поправки поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27%, итоговая явка по стране составила 67,97%.

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