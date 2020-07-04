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13:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия ответила на обвинения в повышении радиации в Европе

Утверждения о том, что испытания ракет Россией стали причиной повышения радиации над Северной Европой, безосновательны. Такой ответ МИД РФ на соответствующие обвинения публикует РИА Новости.

Источник: AP 2020

Ранее в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили, что скачок уровня радиации в Северной Европе у границ с Россией может быть вызван работами на ядерном реакторе. Однако конкретное место выброса частиц пока не найдено.

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В конце июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что никаких оповещений о повышенном радиационном фоне у северных границ России не поступало.

Датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали в начале июня превышение уровня радиоактивных веществ у северных границ России. СМИ цитировали сообщение Национального института здоровья и окружающей среды Нидерландов (RIVM) о том, что радионуклиды поступили со стороны запада России.

Позже RIVM опроверг сообщения СМИ о том, что источником повышения радиационного фона в Северной Европе стала Россия. В институте организации отметили, что на данном этапе нельзя определить конкретную страну-источник. Однако организация утверждает, что радионуклиды все же могли прийти в Европу со стороны западной России. Также ученые предположили, что журналисты неправильно перевели размещенную ранее информацию о загрязнениях.

В Росгидромете заявили, что превышения уровня радиоактивных частиц в районе Балтийского моря не обнаружено. В «Росэнергоатоме» также ответили, что происшествий на АЭС северо-запада России в июне не фиксировалось, выбросы на станциях не превышали контрольных значений.

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