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19:18 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле

Разведка США, которая обвиняет Россию в сговоре с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России), участвует в наркотрафике. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Источник: Reuters

«Эти бесчисленные откаты от проектов, которые там были, участие тех же замечательных американских разведчиков, которые наших обвиняют в чем-то, в наркотрафике. У них самолеты из Кандагара, из Баграма летают без проверки куда угодно — в Германию, в Румынию. Как же, такой бизнес. Каждый афганец вам в Кабуле расскажет, даже ленивый готов на эту тему поговорить», — сказал господин Кабулов в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что Россия платила вознаграждение талибам за убийства американских военных в Афганистане. Президент США Дональд Трамп назвал сообщение выдумкой, которая направлена против него и Республиканской партии. Позже, по данным NYT, разведка США доложила господину Трампу, что прямых свидетельств финансирования Москвой талибов в целях убийства американских военных нет.

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