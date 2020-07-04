МИД РФ: разведка США участвует в наркоторговле

«Эти бесчисленные откаты от проектов, которые там были, участие тех же замечательных американских разведчиков, которые наших обвиняют в чем-то, в наркотрафике. У них самолеты из Кандагара, из Баграма летают без проверки куда угодно — в Германию, в Румынию. Как же, такой бизнес. Каждый афганец вам в Кабуле расскажет, даже ленивый готов на эту тему поговорить», — сказал господин Кабулов в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что Россия платила вознаграждение талибам за убийства американских военных в Афганистане. Президент США Дональд Трамп назвал сообщение выдумкой, которая направлена против него и Республиканской партии. Позже, по данным NYT, разведка США доложила господину Трампу, что прямых свидетельств финансирования Москвой талибов в целях убийства американских военных нет.