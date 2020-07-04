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17:36 (мск), источник: РИА Новости

Глава Союза женщин России объяснила жалобу Путину на мороженое «Радуга»

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Глава Союза женщин России, сенатор Екатерина Лахова заявила, что ее не расстраивают шуточные комментарии, которые появились в интернете после ее слов о связи мороженого «Радуга» с гей-пропагандой.

Источник: РИА "Новости"

Она отметила, что ее отношение к этому вопросу отличается от мнения пользователей Сети.

«Я говорила про скрытую рекламу, косвенную, которая постоянно навязывается тихонько словами «радуга», «цвета радуги», — сказала она порталу «Подъем».

Лахова подчеркнула, что она поддерживает традиционные ценности, а не однополые браки и «розовых» и «голубых». По словам главы Союза женщин России, никто не нарушает права представителей сексуальных меньшинств.

«Но не надо заниматься агитацией и пропагандой», — убеждена она.

Сенатор заметила, что образ жизни ЛГБТ-сообщества можно «лоббировать» и через мороженое с радужным логотипом.

У меня отношение к радуге отрицательное, как и к свастике, которую на сегодняшний день запретили. А много веков назад этот фашистский знак обозначал благополучие, плодородие и так далее.

Накануне Лахова заявила президенту России Владимиру Путину, что мороженое «Радуга», а также рекламные щиты с подобной расцветкой могут косвенно повлиять на детей. В ответ на это глава государства отметил, что контроль за гей-пропагандой необходимо выстроить неагрессивно.

Как подчеркнул вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов, их продукция не имеет никакого отношения к ЛГБТ-сообществу, а фирма выступает за традиционные семейные отношения. По его словам, радуга — это солнце после дождя и символ радости.

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