Глава Союза женщин России объяснила жалобу Путину на мороженое «Радуга»

Она отметила, что ее отношение к этому вопросу отличается от мнения пользователей Сети.
«Я говорила про скрытую рекламу, косвенную, которая постоянно навязывается тихонько словами «радуга», «цвета радуги», — сказала она порталу «Подъем».
Лахова подчеркнула, что она поддерживает традиционные ценности, а не однополые браки и «розовых» и «голубых». По словам главы Союза женщин России, никто не нарушает права представителей сексуальных меньшинств.
«Но не надо заниматься агитацией и пропагандой», — убеждена она.
Сенатор заметила, что образ жизни ЛГБТ-сообщества можно «лоббировать» и через мороженое с радужным логотипом.
У меня отношение к радуге отрицательное, как и к свастике, которую на сегодняшний день запретили. А много веков назад этот фашистский знак обозначал благополучие, плодородие и так далее.
Накануне Лахова заявила президенту России Владимиру Путину, что мороженое «Радуга», а также рекламные щиты с подобной расцветкой могут косвенно повлиять на детей. В ответ на это глава государства отметил, что контроль за гей-пропагандой необходимо выстроить неагрессивно.
Как подчеркнул вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов, их продукция не имеет никакого отношения к ЛГБТ-сообществу, а фирма выступает за традиционные семейные отношения. По его словам, радуга — это солнце после дождя и символ радости.