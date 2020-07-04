США получили первый ракетный двигатель на замену российским РД-180

По словам представителя Blue Origin, двигатель не является серийным, его будут использовать для испытаний вместе с носителем.
Он также сообщил, что второй двигатель BE-4 планируется поставить ULA в течение июля.
Двигатели РД-180 были разработаны НПО «Энергомаш» (предприятие «Роскосмоса») в середине 1990-х годов на базе советского РД-170, который был мощнейшим ракетным двигателем в мире и использовался на сверхтяжелой ракете-носителе «Энергия». РД-180 поставляются на экспорт в США, где их используют в запусках ракет семейства Atlas. Соглашение о поставках двигателей РД-180 американцам было заключено в 1997 году. По данным «Энергомаша», всего в Штаты было отправлено 119 двигателей, при этом выполнено 89 полетов на ракетах Atlas.
В 2014 году РД-180 попали под санкции США — в апреле американский суд по федеральным искам запретил United Launch Alliance использовать эти двигатели. ULA было запрещено «производить какие-либо покупки или платежи с НПО «Энергомаш». Однако уже в мае того же года Вашингтон отменил запрет.
В 2016 году конгресс пытался отказаться от использования РД-180 с 2019 года, однако из-за отсутствия аналогов прекратить закупки российских двигателей не получилось.
В сентябре 2016-го газета The Wall Street Journal узнала, что Пентагон не сможет отказаться от импорта двигателей РД-180 как минимум до 2025 года. Однако в октябре 2017 года стало известно, что компания Blue Origin провела первые огневые испытания двигателя BE-4, которым, по плану американских властей, оснастят ракеты нового типа. Ими Вашингтон намерен заменить ракеты Atlas V, оснащенные российскими РД-180.
Разработанный Blue Origin двигатель BE-4 работает на кислороде и метане. Им оснастят ракеты Vulcan Centaur, разработанные United Launch Alliance. Планируется, что первый пуск ракеты состоится в 2020 году. Blue Origin заключила соглашение о поставке двигателей BE-4 подрядчику NASA в сентябре 2018 года.