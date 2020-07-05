Украина разместит ракеты «Нептун» на Черном и Азовском морях в 2021 году

«Оружие однозначно эффективно, главная задача сейчас — получить “Нептуны” как можно скорее и грамотно их применять. По вопросу “когда”, думаю, в следующем году. А на счет “сколько”, отвечу, что запланировано три дивизиона береговых ракетных комплексов. Два в Черном море, один на Азовском», — сказал господин Неижпапа.
Он также назвал главным врагом Украины — Россию, с которой необходимо бороться не численностью армии, а с помощью технологий.
«Наш главный враг — Российская Федерация — имеет вторую в мире по численности армию. Быть с ними в паритете не удастся, как бы нам этого не хотелось. Украина вряд ли потянет содержание вооруженных сил численностью в миллион человек. Поэтому говоря о ВМС, следует говорить не столько о количественных показателях, сколько о качественных: о хорошо подготовленном квалифицированном персонале, современном технологическом вооружении. Нынешний мир воюет технологиями, а не количеством штыков, кораблей, самолетов», — заявил командующий украинскими ВМС.
Напомним, в конце мая в Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун». Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, рассказывая об этих ракетах в прошлом году, назвал их способными уничтожить Крымский мост.