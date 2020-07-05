Трамп пообещал США победу над радикалами вслед за коммунистами

«Мы не позволим озлобленной толпе сносить наши статуи, стирать нашу историю, промывать мозги нашим детям или попирать наши свободы», — приводит слова Трампа New York Times. По словам американского лидера, протестующие «не заинтересованы в справедливости».
Трамп в своей речи упомянул «американских героев», которые, по его словам, победили нацистов, свергли фашистов и коммунистов, отстаивали американские принципы, а также «преследовали террористов до самого края земли» (цитата по The Hill).
Сейчас, заявил президент, Соединенные Штаты находятся в процессе разгрома левых радикалов, марксистов, анархистов, агитаторов, мародеров и «людей, которые во многих случаях не имеют ни малейшего представления о том, что они делают».
Накануне, выступая у мемориала на горе Рашмор в штате Южная Дакота, Трамп заявил, что США стали «свидетелем беспощадной кампании по уничтожению истории, стиранию ценностей и клевете национальных героев».
По мнению президента, таким образом сторонники «левого фашизма» хотят «низвергнуть американскую революцию» и «покончить с Америкой».
В конце мая в США, а затем и в других странах начались массовые протесты под лозунгом Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»), которые развернулись после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими в Миннеаполисе.
В ряде городов акции переросли в беспорядки, их участники повредили памятники исторических личностей, которых они считают причастными к пропаганде рабства и расизма. В частности, от рук вандалов пострадали несколько монументов Христофору Колумбу в разных штатах.
После этого Трамп разрешил арестовывать за разрушение памятников и любые другие акты вандализма. Он также подписал указ, который предусматривает «длительные тюремные сроки» для вандалов.