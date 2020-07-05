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12:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Экс-премьер ДНР: республики Донбасса скоро станут частью России

Первый премьер-министр Донецкой народной республики (ДНР), глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что в скором времени самопровозглашенные ДНР и ЛНР войдут в состав России.

Источник: Reuters

«Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не де-факто частью Российской Федерации — де-факто они уже являются частью РФ — а станут таковой и де-юре», — сказал господин Бородай на съезде российской партии «Родина» в Санкт-Петербурге (цитата по «Страна.ua»).

Он отметил, что некоторые «шаги вперед» уже сделаны. Одним из наиболее важных шагов, по его словам, стало участие жителей ДНР и ЛНР, имеющих российские паспорта, в голосовании по поправкам к Конституции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто не может ничего требовать на международной арене от Украины, в том числе принятия закона об «особом статусе Донбасса». До этого немецкое издание Der Spiegel сообщило, что российская делегация на переговорах потребует от Киева представить до 6 июля проект по изменению конституции Украины.

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