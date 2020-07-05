12:15 (мск), источник: Коммерсантъ
Экс-премьер ДНР: республики Донбасса скоро станут частью России
Первый
«Я уверен в том, что в относительно скорые сроки республики Донбасса станут уже не
Он отметил, что некоторые «шаги вперед» уже сделаны. Одним из наиболее важных шагов, по его словам, стало участие жителей ДНР и ЛНР, имеющих российские паспорта, в голосовании по поправкам к Конституции.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто не может ничего требовать на международной арене от Украины, в том числе принятия закона об «особом статусе Донбасса». До этого немецкое издание Der Spiegel сообщило, что российская делегация на переговорах потребует от Киева представить до 6 июля проект по изменению конституции Украины.