13:39 (мск), источник: BBC News Русская служба
Рэпер Канье Уэст предложил себя на смену Трампу. Он это серьезно?
Американский
Пока неясно, шутит ли склонный к эпатажу музыкант, но заявление мужа Ким Кардашьян только в первый час получило сотни тысяч ретвитов.
Уэст не первый раз говорит о президентстве: в октябре, после выхода своего нового альбома в интервью он обещал выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в США в 2024 году, а впервые о президентских амбициях он заявлял еще в 2015 году, тогда Канье еще связывал себя с Демократической партией США.
«Теперь мы, веря в Бога, объединив наше видение и выстраивая наше будущее, должны осуществить потенциал Америки. Я выдвигаюсь в президенты Соединенных Штатов!» — такой твит опубликовал Уэст в День независимости 4 июля.
Реакция в соцсетях, где у Уэста почти 30 млн поклонников, разная — от саркастических шуток вроде «слишком поздняя регистрация» и «Тейлор Свифт все равно лучше тебя» до призывов «помогите этому человеку» и обещаний «я еду с Байденом».
Среди наиболее примечательных сторонников этой идеи — Илон Маск, недавно запустивший космический корабль «Драгон» на МКС; как и Уэст, склонный к провокациям и эпатажу предприниматель написал под постом Канье: «Я тебя полностью поддерживаю».
Знаменитая жена рэпера, Ким Кардашьян Уэст, откликнулась на твит мужа, разместив картинку с американским флагом.
Выборы в США должны пройти 3 ноября, так что если 43-летний музыкант серьезно намеревается составить конкуренцию двум основным кандидатам — Дональду Трампу от республиканцев и Джо Байдену от демократов — то времени пройти все официальные круги у него осталось не много.
Но даже в этом случае перед ним стоит немало препон, чтобы с нуля в
Теоретически, он может получить поддержку
В 1992 году техасский миллионер Росс Перо участвовал в избирательной гонке как независимый кандидат и получил 18,9% голосов. Для участия в следующих выборах, в 1996-м году, Перо зарегистрировал новую Реформистскую партию, но получил в итоге меньше — 8% голосов.
Вполне возможно, что для Канье Уэста это всего лишь самопиар.
Канье Уэст — давний сторонник нынешнего президента и открыто высказывал восхищение в его адрес.
В октябре 2018 года Канье с женой побывали в Белом доме с визитом для обсуждения с Трампом тюремной реформы, что в итоге вылилось в эмоциональную встречу и публичные заверения во взаимном восхищении. Газеты отметили тогда наметившийся «броманс» между президентом и рэпером, назвав этот неожиданный альянс музыки и политики не менее странным, чем прием, оказанный в 1970 году Ричардом Никсоном Элвису Пресли.
Канье в Белый дом тогда пришел в красной бейсболке с
Канье Уэст создал логотип «блэксита» — движения за выход афроамериканцев из Демпартии США Рэпер Канье Уэст заявил, что рабство чернокожих было их выбором.
Сам Уэст на этот же вопрос ответил: «Только после 2024. Давайте не будем волноваться о будущем. Все, что у нас есть, это сегодня». Называя 2024 год рэпер, очевидно, намекал на то, что до окончания последнего из двух возможных сроков Трампа, он даже и думать не будет о выдвижении.
В январе 2019 года он снова написал в «Твиттере» загадочное «2024», что многие истолковали как подтверждение идеи о том, что он будет выдвигать свою кандидатуру именно в этом году.