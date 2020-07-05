Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 5 июляПервая туристическая поездка, день рождения бикини, первая песня Элвиса Пресли и другие памятные даты и события, которые произошли 26 июня в разные годы
Фоторепортажи
16Салют в Москве в ознаменование 75-летия Победы
8Московский зоопарк. Изоляция
13:39 (мск), источник: BBC News Русская служба

Рэпер Канье Уэст предложил себя на смену Трампу. Он это серьезно?

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст написал в «Твиттере», что собирается баллотироваться на пост президента.

Источник: GETTY IMAGES

Пока неясно, шутит ли склонный к эпатажу музыкант, но заявление мужа Ким Кардашьян только в первый час получило сотни тысяч ретвитов.

Уэст не первый раз говорит о президентстве: в октябре, после выхода своего нового альбома в интервью он обещал выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в США в 2024 году, а впервые о президентских амбициях он заявлял еще в 2015 году, тогда Канье еще связывал себя с Демократической партией США.

С тех пор его политические симпатии изменились — он неоднократно встречался с президентом-республиканцем Дональдом Трампом, выступал в его поддержку и называл Трампа своим братом.

«Теперь мы, веря в Бога, объединив наше видение и выстраивая наше будущее, должны осуществить потенциал Америки. Я выдвигаюсь в президенты Соединенных Штатов!» — такой твит опубликовал Уэст в День независимости 4 июля.

Читайте также
Америка путается в показаниях талибов

Реакция в соцсетях, где у Уэста почти 30 млн поклонников, разная — от саркастических шуток вроде «слишком поздняя регистрация» и «Тейлор Свифт все равно лучше тебя» до призывов «помогите этому человеку» и обещаний «я еду с Байденом».

Среди наиболее примечательных сторонников этой идеи — Илон Маск, недавно запустивший космический корабль «Драгон» на МКС; как и Уэст, склонный к провокациям и эпатажу предприниматель написал под постом Канье: «Я тебя полностью поддерживаю».

Знаменитая жена рэпера, Ким Кардашьян Уэст, откликнулась на твит мужа, разместив картинку с американским флагом.

Может ли он успеть?

Выборы в США должны пройти 3 ноября, так что если 43-летний музыкант серьезно намеревается составить конкуренцию двум основным кандидатам — Дональду Трампу от республиканцев и Джо Байдену от демократов — то времени пройти все официальные круги у него осталось не много.

По данным агентства Bloomberg, никаких документов в Федеральную избирательную комиссию Канье не подавал для того, чтобы его имя появилось в избирательном бюллетене штата (очевидно, в его случае это могла бы быть Калифорния), однако крайний срок подачи во многих штатах еще не прошел, и Уэст может выдвинуться как независимый кандидат.
Читайте также
Почему Трамп игнорирует ухудшение ситуации с коронавирусом в США

Но даже в этом случае перед ним стоит немало препон, чтобы с нуля в июле-месяце в год выборов запустить президентскую кампанию.

Теоретически, он может получить поддержку какой-либо третьей партии или зарегистрировать новую.

В 1992 году техасский миллионер Росс Перо участвовал в избирательной гонке как независимый кандидат и получил 18,9% голосов. Для участия в следующих выборах, в 1996-м году, Перо зарегистрировал новую Реформистскую партию, но получил в итоге меньше — 8% голосов.

Уловка и самопиар

Вполне возможно, что для Канье Уэста это всего лишь самопиар.

Некоторые наблюдатели стали задаваться вопросом, не является ли этот шаг хитроумным замыслом, призванным отбить у Джо Байдена чернокожий электорат и тем самым подсобить Трампу?

Канье Уэст — давний сторонник нынешнего президента и открыто высказывал восхищение в его адрес.

Читайте также
Трамп назвал возможную причину своего поражения на выборах президента США

В октябре 2018 года Канье с женой побывали в Белом доме с визитом для обсуждения с Трампом тюремной реформы, что в итоге вылилось в эмоциональную встречу и публичные заверения во взаимном восхищении. Газеты отметили тогда наметившийся «броманс» между президентом и рэпером, назвав этот неожиданный альянс музыки и политики не менее странным, чем прием, оказанный в 1970 году Ричардом Никсоном Элвису Пресли.

Канье в Белый дом тогда пришел в красной бейсболке с надписью-лозунгом Трампа «Сделаем Америку снова великой!» Тогда же у Трампа спросили, может ли Канье стать будущим президентом, на что он сказал: «Вполне может быть».

Канье Уэст создал логотип «блэксита» — движения за выход афроамериканцев из Демпартии США Рэпер Канье Уэст заявил, что рабство чернокожих было их выбором.

Сам Уэст на этот же вопрос ответил: «Только после 2024. Давайте не будем волноваться о будущем. Все, что у нас есть, это сегодня». Называя 2024 год рэпер, очевидно, намекал на то, что до окончания последнего из двух возможных сроков Трампа, он даже и думать не будет о выдвижении.

В январе 2019 года он снова написал в «Твиттере» загадочное «2024», что многие истолковали как подтверждение идеи о том, что он будет выдвигать свою кандидатуру именно в этом году.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
"Ура! Всё ужасно!" Как в Англии открывались пабы после первого в истории...
Рэпер Канье Уэст предложил себя на смену Трампу. Он это серьезно?
В России за сутки выявлено 6736 новых случаев коронавируса
Бородай: республики Донбасса скоро станут частью России
Четыре человека погибли при обрушении перекрытий строящегося ТЦ
Врач рассказал о сроках новой волны COVID-19
Россиян предупредили об аномальной жаре
Тутберидзе включили в список самых «токсичных» тренеров в мире
Здоровье
20 самых вредных продуктов Разбираемся, какие продукты диетологи считают вредными, и главное, почему.
Hi-Tech
Зачем в 4G модеме карта памяти Она расширяет функционал устройства
Горячие темы на Авто
Курилка или Путинка ? 178
И смех и грех, или как меня похоронили ))) 134
Путешествие выходного дня. 119
Коммунистический пролог. 81
Кино
Никита Ефремов: «Актерская профессия несколько шизоидная» Популярный актер театра и кино — о пагубных зависимостях, реакции на трагедию с участием отца и стрессе во время самоизоляции
Новости партнеров
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Первый признак, что у вас бессимптомный COVID-19
Состояние Булановой ухудшилось
Харламов променял жену на звезду «Уральских пельменей»
Дети
26-летняя визажистка Гоар Аветисян впервые стала мамой (фото) У визажистки родился мальчик
Леди
Почему любимый бабушками клеш вернулся в моду и как его носить Разобрались, как брюки клеш превратились в трендовую вещь 2020 года
Новости партнеров
Мишустин удивил: кому с 1 октября повысят пенсии и зарплаты
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь