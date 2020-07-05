Путин рассказал о значении поправок к Конституции

14:23 (мск), источник: РИА Новости
«Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей Конституции. Эти поправки будут укреплять нашу государственность и будут создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед», — заявил глава государства в интервью, которое было показано в эфире телеканала «Россия 1».
Отвечая на вопрос, повторения каких ошибок прошлого он хотел бы избежать, Путин напомнил, что после революции 1917 года в России шла дискуссия, «как восстанавливать государственность», и в союзном договоре 1922 года «был закреплен ленинский тезис о праве союзных республик на выход из состава единого государства».
Ленин носился с этой идеей еще с 1908—1909 годов. Исходило это все из идеи о праве нации на самоопределение и затем трансформировалось в государственное строительство таким образом, что при создании единого государства, Советского Союза — по
сути-тошла речь о восстановлении исторической России в ее прежних границах — вновь создаваемые союзные республики имели право выхода из нее.
Он отметил, что Иосиф Сталин придерживался другой точки зрения — он «говорил о необходимости автономизации национальных объединений, на их вхождение в состав РСФСР на правах автономии».
«Никакого выхода из состава Советского Союза будущего не предусматривалось. Но в конечном итоге была реализована ленинская идея, и право выхода из Советского Союза было зафиксировано в союзном договоре 1922 года», — добавил российский лидер.
Потом же, по его словам, эти положения «начали кочевать из Конституции в Конституцию советского периода, но не было сказано другого, не было прописано процедуры выхода из состава Союза».
«Ведь ничего этого не было прописано», — подчеркнул Путин.
Он напомнил, что поправки в Конституцию, связанные с нерушимостью границ страны и с невозможностью отторжения ее территорий, предложили члены рабочей группы и сами граждане. Путин также отметил, что в Конституции есть «и другие вещи, связанные с нашим суверенитетом».
«С тем, что во многих странах без стеснения уже давно сделано, скажем, решение судебных международных инстанций зарубежных не могут противоречить Конституции Российской Федерации», — пояснил президент.
Идея внесения изменений в Основной закон была озвучена Владимиром Путиным в январе 2020 года в послании Федеральному собранию. По словам президента, они были необходимы для дальнейшего развития России как правового социального государства, «в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие». Большинство депутатов, главы парламентов и фракций поддержали идею внесения поправок в Конституцию.
Одним из условий вступления в силу поправок стало их одобрение гражданами на общероссийском голосовании, которое было назначено на 22 апреля, но
Итоговая явка составила 67,97%. Поправки поддержали 77,92% проголосовавших (почти 58 миллионов россиян), против высказались 21,27% (около 16 миллионов человек).
Изменения в Основной закон вступили в силу 4 июля.