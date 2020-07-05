Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 5 июляПервая туристическая поездка, день рождения бикини, первая песня Элвиса Пресли и другие памятные даты и события, которые произошли 26 июня в разные годы
Фоторепортажи
7Оперный театр в Барселоне провел концерт для 2292 растений
16Конкурс памяти Стенина объявил лауреатов 2020 года
14:23 (мск), источник: РИА Новости

Путин рассказал о значении поправок к Конституции

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин убежден, что принятие поправок к действующей Конституции — правильный шаг.

Источник: РИА Новости

«Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей Конституции. Эти поправки будут укреплять нашу государственность и будут создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед», — заявил глава государства в интервью, которое было показано в эфире телеканала «Россия 1».

Отвечая на вопрос, повторения каких ошибок прошлого он хотел бы избежать, Путин напомнил, что после революции 1917 года в России шла дискуссия, «как восстанавливать государственность», и в союзном договоре 1922 года «был закреплен ленинский тезис о праве союзных республик на выход из состава единого государства».

Ленин носился с этой идеей еще с 1908—1909 годов. Исходило это все из идеи о праве нации на самоопределение и затем трансформировалось в государственное строительство таким образом, что при создании единого государства, Советского Союза — по сути-то шла речь о восстановлении исторической России в ее прежних границах — вновь создаваемые союзные республики имели право выхода из нее.
Читайте также
Опубликован обновленный текст Конституции России

Он отметил, что Иосиф Сталин придерживался другой точки зрения — он «говорил о необходимости автономизации национальных объединений, на их вхождение в состав РСФСР на правах автономии».

«Никакого выхода из состава Советского Союза будущего не предусматривалось. Но в конечном итоге была реализована ленинская идея, и право выхода из Советского Союза было зафиксировано в союзном договоре 1922 года», — добавил российский лидер.

Потом же, по его словам, эти положения «начали кочевать из Конституции в Конституцию советского периода, но не было сказано другого, не было прописано процедуры выхода из состава Союза».

В результате республика, вошедшая в состав СССР и получившая «в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий», могла выйти из состава Союза не «с чем пришла», а забрав «подарки от русского народа».

«Ведь ничего этого не было прописано», — подчеркнул Путин.

Читайте также
Поправки в Конституцию России вступают в силу

Он напомнил, что поправки в Конституцию, связанные с нерушимостью границ страны и с невозможностью отторжения ее территорий, предложили члены рабочей группы и сами граждане. Путин также отметил, что в Конституции есть «и другие вещи, связанные с нашим суверенитетом».

«С тем, что во многих странах без стеснения уже давно сделано, скажем, решение судебных международных инстанций зарубежных не могут противоречить Конституции Российской Федерации», — пояснил президент.

Поправки в Конституцию

Идея внесения изменений в Основной закон была озвучена Владимиром Путиным в январе 2020 года в послании Федеральному собранию. По словам президента, они были необходимы для дальнейшего развития России как правового социального государства, «в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие». Большинство депутатов, главы парламентов и фракций поддержали идею внесения поправок в Конституцию.

Одним из условий вступления в силу поправок стало их одобрение гражданами на общероссийском голосовании, которое было назначено на 22 апреля, но из-за ситуации с распространением коронавируса было перенесено и прошло с 25 июня по 1 июля.

Итоговая явка составила 67,97%. Поправки поддержали 77,92% проголосовавших (почти 58 миллионов россиян), против высказались 21,27% (около 16 миллионов человек).

Изменения в Основной закон вступили в силу 4 июля.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Поправки в Конституцию
 Путин подписал указ о поправках в Конституцию
В США назвали 'ужасными проектами' российские 'Буревестник' и 'Посейдон'
Бородай: республики Донбасса скоро станут частью России
Врач рассказал о сроках новой волны COVID-19
Четыре человека погибли при обрушении перекрытий строящегося ТЦ
Актер Вилле Хаапасало стал продавать хачапури (фото, видео)
Рыбаки в Канаде случайно поймали двойной улов на один крючок
Россиян предупредили об аномальной жаре
Здоровье
20 самых вредных продуктов Разбираемся, какие продукты диетологи считают вредными, и главное, почему.
Hi-Tech
Зачем в 4G модеме карта памяти Она расширяет функционал устройства
Авто
Адвокат Ефремова опроверг информацию о завершении расследования Эльман Пашаев уточнил, что актеру еще не предъявили обвинение в окончательной редакции, именно эта процедура означает завершение следствия
Кино
Никита Ефремов: «Актерская профессия несколько шизоидная» Популярный актер театра и кино — о пагубных зависимостях, реакции на трагедию с участием отца и стрессе во время самоизоляции
Новости партнеров
Президент РФ лично занялся ликвидацией последствий ЧП в сибирском городе
Состояние Булановой ухудшилось
Мишустин удивил: кому с 1 октября повысят пенсии и зарплаты
Ради России – на всё
Gnezdo.ru
5 примет того, что у вас в роду были дворяне
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Ада Роговцева: как жить после смерти мужа и сына?
Скандал вокруг отношений Кончаловского и Высоцкой
Леди
Почему любимый бабушками клеш вернулся в моду и как его носить Разобрались, как брюки клеш превратились в трендовую вещь 2020 года
Новости партнеров
Кем оказалась беглянка из машины Ефремова
Ефремов уже почти при смерти
"Кожа да кости остались": осунувшийся Боярский просит денег на операцию
Бессимптомный COVID-19 проявляется этим единственным признаком
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь