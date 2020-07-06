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03:37 (мск), источник: РИА Новости

Украинский флот готовится к полномасштабной конфронтации с Россией

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией. Об этом сообщил командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью газете «Думская».

Источник: РИА "Новости"

По утверждению главкома, Украина намерена «вернуть» Крым, а также готовится к войне с Россией.

«Будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения», — заявил Неижпапа.

По его словам, в Киеве ожидают атаки российской армии на Херсонскую область с целью пустить днепровскую воду в Крым.

«Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса “Нептун” позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», — заявил Неижпапа.

Сигналом к началу конфронтации станет попытка России восстановить Северо-Крымский канал на полуострове, добавил контр-адмирал.

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Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

Украинские политики отказываются восстановить подачу воды на полуостров, однако регулярно заявляют о «планах» России захватить Северо-Крымский канал. В действительности в республике есть источники пресной воды.

В последние годы украинские ВМС испытывают серьезные проблемы. Старые корабли постепенно выходят из строя, а на новые не хватает средств. При этом Киев активно закупает иностранные списанные корабли. Так, в сентябре прошлого года Береговая охрана США передала Киеву два списанных патрульных катера Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321), построенных в 1988 году. В США также сообщали о решении передать ВМС Украины еще два списанных патрульных катера этого типа.

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