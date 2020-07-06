ЦБ поддержал инициативу предоставлять банковские услуги по водительским правам

В крупнейших российских кредитных организациях знают об инициативе, рассказали «Известиям» в Росбанке, Совкомбанке, банках «Абсолют» и «Ак Барс», а также в крымском РНКБ.
Водительские права можно будет использовать для перевода денег без открытия счета, отправки и получения до 15 тыс. рублей через почту, а также для обмена валюты на сумму, эквивалентную 100 тыс. рублей.
«Документ был выбран в соответствии с международной практикой. Он содержит все необходимые для упрощенной идентификации сведения, в том числе фото и подпись. Дополнительных рисков у банков не возникнет», — пояснили «Известиям» в РНКБ.
Сейчас согласно «антиотмывочному» закону банки обязаны идентифицировать личность клиента по паспорту или загранпаспорту, а также с помощью Единой биометрической системы, если пользователь сдал туда слепки лица и голоса.