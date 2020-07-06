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05:36 (мск), источник: Известия

ЦБ поддержал инициативу предоставлять банковские услуги по водительским правам

Минэк совместно с Росфинмониторингом и ЦБ разрабатывают законопроект, который позволяет использовать данные водительского удостоверения для упрощенной идентификации физлица при получении финансовых услуг, рассказали «Известиям» в Банке России. Регулятор поддерживает инициативу, подчеркнули там.

Источник: РИА "Новости"

В крупнейших российских кредитных организациях знают об инициативе, рассказали «Известиям» в Росбанке, Совкомбанке, банках «Абсолют» и «Ак Барс», а также в крымском РНКБ.

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Водительские права можно будет использовать для перевода денег без открытия счета, отправки и получения до 15 тыс. рублей через почту, а также для обмена валюты на сумму, эквивалентную 100 тыс. рублей.

«Документ был выбран в соответствии с международной практикой. Он содержит все необходимые для упрощенной идентификации сведения, в том числе фото и подпись. Дополнительных рисков у банков не возникнет», — пояснили «Известиям» в РНКБ.

Сейчас согласно «антиотмывочному» закону банки обязаны идентифицировать личность клиента по паспорту или загранпаспорту, а также с помощью Единой биометрической системы, если пользователь сдал туда слепки лица и голоса.

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