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07:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Великобритания может ввести персональные санкции против граждан России

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в понедельник, 6 июля, объявит имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции за нарушение прав человека, сообщает газета Financial Times. По информации издания, речь идет о россиянах, причастных к смерти Сергея Магнитского в 2009 году.

Источник: Reuters

«При помощи этого законодательного акта Великобритания получит новые полномочия и сможет помешать въезжать в Британию тем, кто причастен к грубым нарушениям прав человека, направлять денежные средства в наши банки и извлекать выгоду из нашей экономики», — рассказал господин Рааб газете, не называя конкретных имен.

В случае с гражданами Саудовской Аравии, пишет FT, речь идет о причастных к убийству саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. Санкции вступят в силу немедленно.

Европейский суд по правам человека признал ответственность России за гибель господина Магнитского в конце августа 2019 года. Парламентская ассамблея Совета Европы в начале 2019 года приняла резолюцию с призывам к парламентам всех стран-членов создать условия разработки аналогов «акта Магнитского».

В Великобритании Палата общин одобрила соответствующий документ еще в 2018 году, однако он мог начать действовать только после выхода из Евросоюза.

Напомним, в феврале британский посол в РФ Дебора Броннерт в интервью «Ъ» рассказала, что России не стоит ожидать ощутимых перемен в отношениях с Великобританией из-за «Брексита». Тогда она отмечала, что не предполагается изменений и в санкционных списках, однако «будут приняты акты, схожие с “законом Магнитского”».

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