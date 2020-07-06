Великобритания может ввести персональные санкции против граждан России

«При помощи этого законодательного акта Великобритания получит новые полномочия и сможет помешать въезжать в Британию тем, кто причастен к грубым нарушениям прав человека, направлять денежные средства в наши банки и извлекать выгоду из нашей экономики», — рассказал господин Рааб газете, не называя конкретных имен.
В случае с гражданами Саудовской Аравии, пишет FT, речь идет о причастных к убийству саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. Санкции вступят в силу немедленно.
Европейский суд по правам человека признал ответственность России за гибель господина Магнитского в конце августа 2019 года. Парламентская ассамблея Совета Европы в начале 2019 года приняла резолюцию с призывам к парламентам всех стран-членов создать условия разработки аналогов «акта Магнитского».
В Великобритании Палата общин одобрила соответствующий документ еще в 2018 году, однако он мог начать действовать только после выхода из Евросоюза.
Напомним, в феврале британский посол в РФ Дебора Броннерт в интервью «Ъ» рассказала, что России не стоит ожидать ощутимых перемен в отношениях с Великобританией из-за «Брексита». Тогда она отмечала, что не предполагается изменений и в санкционных списках, однако «будут приняты акты, схожие с “законом Магнитского”».