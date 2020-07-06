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08:47 (мск), источник: Известия

В Германии увидели риск банкротства Украины

Неожиданная отставка главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия может привести к банкротству страны, в связи с приостановкой выпуска еврооблигаций и необходимостью срочно гасить долги, об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.

Источник: Известия

Издание отмечает, что Киев должен в срочном порядке обеспечить погашение задолженностей перед зарубежными кредиторами. По данным газеты, только в текущем году Украине нужно будет рефинансировать старые кредиты на сумму $17 млрд, срок погашения которых уже истекает.

«Теперь Украине как государству вновь грозит банкротство», — говорится в материале.

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Автор статьи отмечает, что из-за отставки Смолия был остановлен выпуск еврооблигаций, которые 8 июля планировалось разместить на Лондонской бирже.

По мнению аналитиков, уход Смолия является ударом по президенту страны Владимиру Зеленскому, а также вотумом недоверия в отношении его повестки в области реформ, пишет Handelsblatt. Так, эксперт по Украине, старший независимый стратег лондонской компании по управлению активами BlueBay Тимоти Эш назвал отставку главы НБУ «тяжелым ударом для Украины, а также большим риском для рыночно-финансовой стабилизации страны».

Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, в среду, 1 июля, написал заявление об отставке, объяснив это «систематическим политическим давлением» на регулятор. Верховная рада Украины по предложению президента Зеленского 3 июля уволила Смолия с должности.

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