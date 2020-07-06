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14:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» с помощью судов нового типа

Nord Stream 2 AG сможет использовать суда с якорным позиционированием наравне с судами с динамическим позиционированием для достройки последнего участка «Северного потока-2» в датской исключительной экономической зоне, говорится в сообщении Датского энергетического агентства (DEA).

Источник: AP 2020

Оператор проекта обратился к датскому регулятору с просьбой внести соответствующую поправку к полученному в ноябре 2019 года разрешению на строительство трубопровода в датской исключительной экономической зоне 5 июня. «Как мы и ожидали, DEA удовлетворило наш запрос», — говорится в комментарии Nord Stream 2.

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«Поправка имеет отношение только к возможному использованию судов с якорным позиционированием и является пояснением лишь одного из условий разрешения. Судно с якорным позиционированием уже успешно применялось при строительстве датского участка эксплуатируемого газопровода “Северный поток”, а также при строительстве участка газопровода “Северный поток-2” в водах Германии. Реализация проекта будет осуществляться в соответствии с разрешением на строительство и оценкой воздействия на окружающую среду (ОВОС). Мы продолжаем рассматривать различные варианты его завершения и в должное время сообщим о своих планах», — отметили в проектной компании.

Nord Stream 2 пришлось менять тактику строительства трубопровода после того, как 20 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США (NDAA) на 2020 год, включающий введение санкций против компаний, которые предоставляют услуги по укладке газопроводов «Северный поток-2».

Северный поток-2

Сразу после этого швейцарская Allseas, чьи суда прокладывали последний участок «Северного потока-2» близ острова Борнхольм, объявила об остановке работ. Предполагается, что «Газпром» будет использовать для достройки трубы два судна: «Академик Черский», у которого есть система динамического позиционирования, и баржу «Фортуна», которая обладает только системой якорного позиционирования.

Татьяна Дятел

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