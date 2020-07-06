Кремль отреагировал на заявление ВМС Украины о подготовке к войне с Россией

Это абсолютная глупость, это искусственное нагнетание антироссийской истерии на Украине.
Песков добавил, что подобные высказывания не способствуют улучшению ситуации на юго-востоке Украины.
Ранее в понедельник командующий боевым флотом Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что ВМС страны готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией. Он добавил, что подготовка вызвана намерением вернуть Крым. По его словам, возможны большие потери, в том числе среди мирного населения. Военнослужащий также считает, что Россия может совершить атаку на Херсонскую область.
В свою очередь, депутат Госдумы Вячеслав Никонов заявил, что заявление Алексея Неижпапы может быть либо провокацией, либо показателем отсутствия головы.