17:42 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
Великобритания настроилась на санкции
Какие ограничения в отношении граждан России может ввести Соединенное Королевство.
Великобритания в понедельник объявит о первых санкциях в отношении России после «Брексита». Об этом сообщает Financial Times. По данным издания, в черном списке будут несколько десятков человек. В него войдут люди, которых Великобритания считает причастными к смерти адвоката Сергея Магнитского. Санкции будут заключаться в запрете на въезд в страну и заморозке активов. Кроме россиян в черный список войдут граждане Саудовской Аравии, которые участвовали в организации убийства журналиста Джамала Хашокджи. Также под санкции попадет Северная Корея.
Решение о санкциях против россиян большая часть британского общества поддерживает, рассказал корреспондент «Ъ FM» в Лондоне Андрей Остальский: «Можно не сомневаться, что, учитывая прочное правительственное большинство в парламенте, этот закон будет принят именно в том виде, в каком правительство хочет его принять.
Что касается политического истеблишмента, то здесь особых различий во мнениях нет. И оппозиция, в
Financial Times интервьюировала Доминика Рааба, и он сам признал, что достаточно лично воспринимает историю Сергея Магнитского, что он с 2012 года поддерживает связи с его вдовой Натальей. Он также сообщил, что будут приняты санкции против лиц, виновных в убийстве Джамаля Хашокджи, саудовского журналиста. Этот вопрос, кстати говоря, вызывает даже большие разногласия и опасения в Великобритании, потому что отношения с Россией и так стремятся к нулю — они заморожены после убийства Литвиненко, якобы покушения на Скрипалей, того, что происходило в связи с Украиной. А вот с Саудовской Аравией действуют многомиллиардные военные контракты, и вообще, это один из важнейших союзников, в том числе Великобритании, Запада в целом в этом важном регионе.
Принятие таких санкций может иметь далекоидущие экономические последствия. И некоторые возражают, говорят о том, что неудачно выбран момент, учитывая «Брексит», чтобы поссориться со своим важным партнером.
Санкционный список Великобритании в отношении россиян будет только расширяться, считает старший юрист BGP Litigation Денис Дурашкин. По его словам, туда могут попасть даже высокопоставленные чиновники: «Допустим, в США есть «акт Магнитского». Тут этот список включает не только лиц, причастных к ситуации с Магнитским, но и в принципе других людей, которых подозревают в том, что они нарушали права человека, пытали
Это будут санкции, связанные с
До выхода из Евросоюза Великобритания не вводила против россиян отдельных ограничений, а участвовала в санкционном режиме ЕС. Сейчас в Соединенном Королевстве действует так называемый переходный период — юридически «Брексит» состоится в конце этого года. И уже в начале 2021-го санкции могут ужесточиться, отмечает старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк: «Возможно, этот список будет ужесточаться, и самая главная интрига будет состоять в том, какие санкции будут приняты уже по истечении транзитного периода, то есть в начале 2021 года. Потому что там уже будет речь идти не только о санкциях в отношении физических лиц, не о запрете на въезд и не о наложении арестов на активы, но и, возможно, о
Но я пока не вижу тенденций, которые говорят о том, что будет
каким-тообразом улучшаться динамика двустороннего диалога, и вот этот список каким-тообразом будет сокращаться.
Британский бизнес заинтересован в расширении экономического сотрудничества, но слишком эта сфера политизирована на данный момент".
Британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил Financial Times, что со временем страна также введет санкции против тех, кто виновен в преследовании журналистов в России.
Анна Никитина