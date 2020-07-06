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16:33 (мск), источник: РИА Новости

Главком украинских ВМС пообещал вернуть флот в Севастополь

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Командующий украинским флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью газете «Думская» назвал Севастополь главной базой ВМС страны и пообещал туда вернуться.

Источник: РИА Новости

«Главная база Военно-морских сил Украины — это Севастополь. Я от этой идеи, принципа и месседжа никогда не откажусь», — заявил Неижпапа.

Он добавил, что прослужил в Севастополе всю жизнь и пообещал вернуться туда. По словам военного, у многих украинских офицеров есть жилье в Крыму.

При этом Неижпапа заявил, что не намерен соваться в Крым, пока полуостров не станет украинским.

«Я к этому отношусь категорически: я поеду в Крым только тогда, когда там будет наш сине-желтый флаг. Все. Точка», — подчеркнул он.

Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с разнообразными инициативами и планами действий, которые, по их мнению, позволят «вернуть» Крым Киеву. Так, нынешний министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что полуостров сам «выскользнет» из рук России и станет украинским. Скандально известный журналист Айдер Муждабаев предлагал воссоздать Великое княжество Литовское и присоединить к нему Польшу, Украину и часть российской территории. Бывший военный Евгений Яранцев призвал продать крымские земли американцам. Чиновник из Генического района Александр Воробьев рассказал о планах «присоединения» Крыма к Украине с помощью троллейбусного маршрута до Керчи.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос полуострова закрыт окончательно.

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