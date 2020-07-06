16:33 (мск), источник: РИА Новости
Главком украинских ВМС пообещал вернуть флот в Севастополь
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Командующий украинским флотом
«Главная база
Он добавил, что прослужил в Севастополе всю жизнь и пообещал вернуться туда. По словам военного, у многих украинских офицеров есть жилье в Крыму.
«Я к этому отношусь категорически: я поеду в Крым только тогда, когда там будет наш
Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с разнообразными инициативами и планами действий, которые, по их мнению, позволят «вернуть» Крым Киеву. Так, нынешний министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заявил, что полуостров сам «выскользнет» из рук России и станет украинским. Скандально известный журналист Айдер Муждабаев предлагал воссоздать Великое княжество Литовское и присоединить к нему Польшу, Украину и часть российской территории. Бывший военный Евгений Яранцев призвал продать крымские земли американцам. Чиновник из Генического района Александр Воробьев рассказал о планах «присоединения» Крыма к Украине с помощью троллейбусного маршрута до Керчи.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос полуострова закрыт окончательно.