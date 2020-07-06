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17:09 (мск), источник: Daily Storm

Неискренние улыбки: Захарова объяснила, чем отличаются американцы от россиян

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что во время работы в нью-йоркской штаб-квартире ООН ее впечатлил дизайн здания.

Источник: Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, вспоминая в разговоре с журналистами о своей работе в ООН в Нью-Йорке, рассказала, что во время общения с гражданами США ее удивило отсутствие какого-либо негатива и их дружелюбие. Дипломат отметила, что россияне так себя не ведут: они обычно более закрытые и недоверчивые при знакомстве. В то же время Захарова указала, что не смогла обнаружить за внешним позитивом граждан США глубокой искренности.

Если говорить об открытиях — это внешнее дружелюбие, умение внешне позитивно встречать людей, мыслить, не начинать с какого-то негатива, а давать возможность сразу почувствовать такую атмосферу позитивной повестки. Но при этом глубинной искренности я там не нашла, и вот эта вещь меня очень сильно удивила.
Мария Захарова
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Главным отличием граждан США от россиян, по мнению дипломата, является то, что жители России открываются при общении не сразу: они более настороженные и недоверчивые, им нужно присмотреться и «сломать барьер». С американцами, добавила Захарова, «другая история».

«Когда ты после этого позитива, первых улыбок и приятных слов ждешь торжества чувств и эмоций, почему-то этого не наступает», — отметила она.

Представитель МИД РФ также призналась, что ее поразила штаб-квартира ООН свои дизайном, похожим на «космическую пересадочную станцию между планетами».

Источник: AFP 2020

27 декабря 2019 года бывший посол Великобритании в Москве сэр Лори Бристоу заявил, что ему будет грустно уезжать из России, где он без колебаний согласился бы проработать еще четыре года. Кроме того, он отметил, что у россиян и англичан есть общие черты: они смелые, ценят юмор и не слушают тех, кто им указывает. А тем иностранцам, которые начинают работать в России и хотят ее понять, Бристоу предложил отправиться на поезде в путешествие через всю страну.

Генри Достоевский

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