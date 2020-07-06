17:09 (мск), источник: Daily Storm
Неискренние улыбки: Захарова объяснила, чем отличаются американцы от россиян
Официальный представитель МИД РФ также отметила, что во время работы в
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, вспоминая в разговоре с журналистами о своей работе в ООН в
Если говорить об открытиях — это внешнее дружелюбие, умение внешне позитивно встречать людей, мыслить, не начинать с
какого-тонегатива, а давать возможность сразу почувствовать такую атмосферу позитивной повестки. Но при этом глубинной искренности я там не нашла, и вот эта вещь меня очень сильно удивила.
Главным отличием граждан США от россиян, по мнению дипломата, является то, что жители России открываются при общении не сразу: они более настороженные и недоверчивые, им нужно присмотреться и «сломать барьер». С американцами, добавила Захарова, «другая история».
«Когда ты после этого позитива, первых улыбок и приятных слов ждешь торжества чувств и эмоций,
Представитель МИД РФ также призналась, что ее поразила
27 декабря 2019 года бывший посол Великобритании в Москве сэр Лори Бристоу заявил, что ему будет грустно уезжать из России, где он без колебаний согласился бы проработать еще четыре года. Кроме того, он отметил, что у россиян и англичан есть общие черты: они смелые, ценят юмор и не слушают тех, кто им указывает. А тем иностранцам, которые начинают работать в России и хотят ее понять, Бристоу предложил отправиться на поезде в путешествие через всю страну.
Генри Достоевский