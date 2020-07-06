Великобритания ввела персональные санкции против россиян по делу Магнитского

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Великобритания объявила в понедельник о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к нарушению прав человека. Об этом говорится в официальном документе, распространенном на сайте правительственной информации.
Среди указанных лиц председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь, замглавы МВД РФ Алексей Аничин. Упомянутым в списке лицам запрещен въезд в Великобританию, их активы в стране, если таковые есть, будут заморожены, им запрещено заниматься бизнесом как в стране, так и при посредничестве подданных королевства.
Санкции вступили в силу после публикации документа. Они вводятся в рамках вступления в силу «поправки Магнитского» к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег, которая была принята Палатой общин еще в мае 2018 года и должна была вступить в силу после выхода Великобритании из состава ЕС.