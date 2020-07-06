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18:03 (мск), источник: ТАСС

Великобритания ввела персональные санкции против россиян по делу Магнитского

Под ограничительные меры подпали 25 россиян, в числе которых председатель СК Александр Бастрыкин, заместитель генпрокурора Виктор Гринь, замглавы МВД Алексей Аничин.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Великобритания объявила в понедельник о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к нарушению прав человека. Об этом говорится в официальном документе, распространенном на сайте правительственной информации.

Среди указанных лиц председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь, замглавы МВД РФ Алексей Аничин. Упомянутым в списке лицам запрещен въезд в Великобританию, их активы в стране, если таковые есть, будут заморожены, им запрещено заниматься бизнесом как в стране, так и при посредничестве подданных королевства.

Санкции вступили в силу после публикации документа. Они вводятся в рамках вступления в силу «поправки Магнитского» к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег, которая была принята Палатой общин еще в мае 2018 года и должна была вступить в силу после выхода Великобритании из состава ЕС.

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