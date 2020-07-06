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18:07 (мск), источник: RTVi

Великобритания ввела санкции против россиян за нарушение прав человека

Власти Великобритании 6 июля ввели санкции против 25 россиян за нарушение прав человека. В частности, под ограничения попал глава СК Александр Бастрыкин.

Источник: AP 2020

Попавших под санкции Россиян в Лондоне считают причастными к смерти Сергея Магнитского. Этим людям запретят въезд в страну и заморозят их активы в Великобритании.

Санкции также ввели против подданных Саудовской Аравии, причастных к убийству журналиста Джамаля Хашогги, и граждан КНДР. Глава британского МИДа Доминик Рааб допустил, что к концу года список причин, по которым вводят санкции, могут расширить.

Туда включат давление на журналистов и оскорбление людей из-за их религиозных убеждений.

Магнитский умер в ноябре 2009 года в СИЗО «Матросская тишина». По официальной версии, причиной смерти стала сердечная недостаточность на фоне обострения панкреотита.

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Глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильям Браудер утверждает, что Магнитскому специально создали невыносимые условия в отместку за раскрытие преступной финансовой схемы силовиков.

Магнитского арестовали в ноябре 2008 года по обвинению в организации схемы по уклонению от уплаты налогов. Он работал аудитором фирмы Firestone Dunkan, которая обслуживала Hermitage Capital. По словам Браудера, Магнитский раскрыл хищение из бюджета 5,4 миллиарда рублей, которое организовали коррумпированные сотрудники налоговых и силовых структур.

В 2010 году американский сенатор Бенджамин Кардин составил список лиц, которых считают причастными к смерти аудитора. Затем в него добавили других россиян, которых США обвиняют в грубых нарушениях прав человека. В 2012 году президент Барак Обама подписал «акт Магнитского», который ввел санкции против нескольких десятков российских чиновников.

Аналогичные законы приняли в Канаде и нескольких странах Евросоюза.

Великобритания начала разрабатывать свою версию «акта Магнитского» после покушения на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которое, по версии Лондона организовали, по приказу из Москвы.

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